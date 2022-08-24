https://ria.ru/20220824/vertolet-1811963908.html

В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 24.08.2022

В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T22:11

2022-08-24T22:11

2022-08-24T23:47

происшествия

ми-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802397627_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_79c38feee6ff9fc5212d9d7aa6c1878f.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Обнаружены обломки вертолета Ми-2 в 1,5 километра от хутора Шести", — рассказал собеседник агентства.В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал."В 19:23 в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади два гектара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.Отмечается, что в 21:49 открытое горение удалось ликвидировать.Как сообщили местные власти, авария произошла из-за непогоды. На месте работает транспортная прокуратура, проводится проверка.

https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ми-2