https://ria.ru/20220824/vertolet-1811963908.html
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 24.08.2022
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:11
2022-08-24T22:11
2022-08-24T23:47
происшествия
ми-2
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Обнаружены обломки вертолета Ми-2 в 1,5 километра от хутора Шести", — рассказал собеседник агентства.В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал."В 19:23 в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади два гектара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.Отмечается, что в 21:49 открытое горение удалось ликвидировать.Как сообщили местные власти, авария произошла из-за непогоды. На месте работает транспортная прокуратура, проводится проверка.
https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ми-2
22:11 24.08.2022 (обновлено: 23:47 24.08.2022)
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2, судьба людей уточняется
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Обнаружены обломки вертолета Ми-2
в 1,5 километра от хутора Шести", — рассказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал.
"В 19:23 в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади два гектара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 21:49 открытое горение удалось ликвидировать.
Как сообщили местные власти, авария произошла из-за непогоды. На месте работает транспортная прокуратура, проводится проверка.