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В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 24.08.2022
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В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2 - РИА Новости, 24.08.2022
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T22:11
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происшествия
ми-2
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Обнаружены обломки вертолета Ми-2 в 1,5 километра от хутора Шести", — рассказал собеседник агентства.В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал."В 19:23 в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади два гектара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.Отмечается, что в 21:49 открытое горение удалось ликвидировать.Как сообщили местные власти, авария произошла из-за непогоды. На месте работает транспортная прокуратура, проводится проверка.
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происшествия, ми-2
Происшествия, Ми-2
22:11 24.08.2022 (обновлено: 23:47 24.08.2022)
 
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2

В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2, судьба людей уточняется

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкВоенные летчики в кабине вертолета
Военные летчики в кабине вертолета - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Военные летчики в кабине вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае нашли обломки вертолета Ми-2, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Обнаружены обломки вертолета Ми-2 в 1,5 километра от хутора Шести", — рассказал собеседник агентства.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что при крушении никто не пострадал.
"В 19:23 в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади два гектара. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 21:49 открытое горение удалось ликвидировать.
Как сообщили местные власти, авария произошла из-за непогоды. На месте работает транспортная прокуратура, проводится проверка.
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