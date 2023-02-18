https://ria.ru/20230218/sakhalin-1852818347.html

Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали

Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали - РИА Новости, 18.02.2023

Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали

Выжившего при крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали, сообщили РИА Новости в субботу в региональном министерстве здравоохранения. РИА Новости, 18.02.2023

2023-02-18T08:09

2023-02-18T08:09

2023-02-18T08:09

происшествия

сахалин

южно-сахалинск

хабаровск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Выжившего при крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали, сообщили РИА Новости в субботу в региональном министерстве здравоохранения. "Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолета на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей", - уточнила представитель пресс-службы ведомства. Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска в пятницу. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривает две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования. По информации местных СМИ, командир вертолета Дмитрий Пятаев взял на борт семейную пару Дарью и Андрея Мартыненко из Хабаровска. Супруги не взяли в полет 4-летнего сына, оставили его в местной гостинице. В настоящее время ребенок находится под присмотром социальной службы.

https://ria.ru/20230217/vertolet-1852610627.html

https://ria.ru/20230217/vertolet-1852691707.html

сахалин

южно-сахалинск

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сахалин, южно-сахалинск, хабаровск