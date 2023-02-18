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Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали - РИА Новости, 18.02.2023
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Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали
Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали - РИА Новости, 18.02.2023
Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали
Выжившего при крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали, сообщили РИА Новости в субботу в региональном министерстве здравоохранения. РИА Новости, 18.02.2023
2023-02-18T08:09
2023-02-18T08:09
происшествия
сахалин
южно-сахалинск
хабаровск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Выжившего при крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали, сообщили РИА Новости в субботу в региональном министерстве здравоохранения. "Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолета на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей", - уточнила представитель пресс-службы ведомства. Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска в пятницу. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривает две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования. По информации местных СМИ, командир вертолета Дмитрий Пятаев взял на борт семейную пару Дарью и Андрея Мартыненко из Хабаровска. Супруги не взяли в полет 4-летнего сына, оставили его в местной гостинице. В настоящее время ребенок находится под присмотром социальной службы.
https://ria.ru/20230217/vertolet-1852610627.html
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происшествия, сахалин, южно-сахалинск, хабаровск
Происшествия, Сахалин, Южно-Сахалинск, Хабаровск
08:09 18.02.2023
 
Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали

Минздрав Сахалина: выжившего при крушении вертолета мужчину прооперировали

© Фото : МЧС РоссииСпасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© Фото : МЧС России
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Выжившего при крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали, сообщили РИА Новости в субботу в региональном министерстве здравоохранения.
"Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолета на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей", - уточнила представитель пресс-службы ведомства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 11:22
Власти сообщили подробности ЧП с вертолетом на Сахалине
Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска в пятницу. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривает две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования.
По информации местных СМИ, командир вертолета Дмитрий Пятаев взял на борт семейную пару Дарью и Андрея Мартыненко из Хабаровска. Супруги не взяли в полет 4-летнего сына, оставили его в местной гостинице. В настоящее время ребенок находится под присмотром социальной службы.
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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