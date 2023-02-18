Выжившего в крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали
Минздрав Сахалина: выжившего при крушении вертолета мужчину прооперировали
© Фото : МЧС РоссииСпасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области
© Фото : МЧС России
Спасатели МЧС России во время отправления на место аварийной посадки вертолета Robinson R 44 в Сахалинской области . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев – РИА Новости. Выжившего при крушении вертолета на Сахалине мужчину прооперировали, сообщили РИА Новости в субботу в региональном министерстве здравоохранения.
"Мужчине, которого в пятницу госпитализировали после аварии вертолета на Сахалине, провели операцию. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пациент находится под наблюдением врачей", - уточнила представитель пресс-службы ведомства.
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Robinson 44 совершил жесткую посадку недалеко от Южно-Сахалинска в пятницу. На борту вертолета было три человека – пилот и два пассажира. В аварии погибли командир воздушного судна и женщина-турист, мужчина-пассажир госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве причин аварии Robinson 44 рассматривает две главные версии – техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования.
По информации местных СМИ, командир вертолета Дмитрий Пятаев взял на борт семейную пару Дарью и Андрея Мартыненко из Хабаровска. Супруги не взяли в полет 4-летнего сына, оставили его в местной гостинице. В настоящее время ребенок находится под присмотром социальной службы.
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