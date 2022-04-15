https://ria.ru/20220415/vertolet-1783643754.html
В Саратовской области опрокинулся на бок вертолет Ми-8
В Саратовской области опрокинулся на бок вертолет Ми-8 - РИА Новости, 15.04.2022
В Саратовской области опрокинулся на бок вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 при взлете на учебной вертолетной базе близ Саратова опрокинулся на бок, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T07:45
2022-04-15T07:45
2022-04-15T07:50
происшествия
россия
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САРАТОВ, 15 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 при взлете на учебной вертолетной базе близ Саратова опрокинулся на бок, пострадал один человек, сообщил региональный главк МЧС."В поселке Соколовый на учебной вертолетной базе... произошло опрокидывание борта на бок. В результате пострадал один человек, погибших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220214/vertolet-1772652775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
07:45 15.04.2022 (обновлено: 07:50 15.04.2022)
В Саратовской области опрокинулся на бок вертолет Ми-8
При опрокидывании на бок вертолета Ми-8 под Саратовом пострадал один человек