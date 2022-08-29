https://ria.ru/20220829/vertolet-1812912761.html

Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом

Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом - РИА Новости, 29.08.2022

Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:02

2022-08-29T15:02

2022-08-29T15:13

происшествия

ми-8 амтш

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Сургутском районе выполнил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек", - сказал собеседник агентства. "При вынужденной посадке предварительно пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии", - отметил он и добавил, что воздушное судно приземлилось в 20 километрах от деревни Каюково.В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили информацию об аварийной посадке Ми-8. "В 13.55 мск поступило сообщение о том, что в Сургутском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. На место вылетел из Нижневартовска другой вертолет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, количество человек на борту и причина посадки в настоящее время устанавливаются.

https://ria.ru/20220724/samolet-1804643330.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ми-8 амтш, ханты-мансийский автономный округ, сургут