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Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом - РИА Новости, 29.08.2022
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Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом
Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом - РИА Новости, 29.08.2022
Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:02
2022-08-29T15:13
происшествия
ми-8 амтш
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В Сургутском районе выполнил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек", - сказал собеседник агентства. "При вынужденной посадке предварительно пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии", - отметил он и добавил, что воздушное судно приземлилось в 20 километрах от деревни Каюково.В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили информацию об аварийной посадке Ми-8. "В 13.55 мск поступило сообщение о том, что в Сургутском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. На место вылетел из Нижневартовска другой вертолет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, количество человек на борту и причина посадки в настоящее время устанавливаются.
https://ria.ru/20220724/samolet-1804643330.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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происшествия, ми-8 амтш, ханты-мансийский автономный округ, сургут
Происшествия, Ми-8 АМТШ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут
15:02 29.08.2022 (обновлено: 15:13 29.08.2022)
 
Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Сургутом

Вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек, вынужденно сел под Сургутом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 АМТШ
Вертолет Ми-8 АМТШ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости
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Вертолет Ми-8 АМТШ. Архивное фото
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МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В Сургутском районе выполнил вынужденную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находились семь человек", - сказал собеседник агентства. "При вынужденной посадке предварительно пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии", - отметил он и добавил, что воздушное судно приземлилось в 20 километрах от деревни Каюково.
В свою очередь в пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили информацию об аварийной посадке Ми-8. "В 13.55 мск поступило сообщение о том, что в Сургутском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. На место вылетел из Нижневартовска другой вертолет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, количество человек на борту и причина посадки в настоящее время устанавливаются.
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ПроисшествияМи-8 АМТШХанты-Мансийский автономный округСургут
 
 
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