https://ria.ru/20220501/vertolet-1786437506.html
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье - РИА Новости, 01.05.2022
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье
Телеканал "360" опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкалье. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T12:16
2022-05-01T12:16
2022-05-01T14:23
происшествия
могоча
забайкальский край
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкалье.На кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в результате инцидента начался пожар. Во втором ролике запечатлена работа спасателей и медиков.ЧП произошло на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, заявили РИА Новости в экстренных службах.Причины происшествия уточняются. Для тушения возгорания на месте работают сотрудники Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, могоча, забайкальский край
12:16 01.05.2022 (обновлено: 14:23 01.05.2022)
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье
Опубликованы первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае