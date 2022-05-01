https://ria.ru/20220501/vertolet-1786437506.html

Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье

Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье - РИА Новости, 01.05.2022

Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье

Телеканал "360" опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкалье. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T12:16

2022-05-01T12:16

2022-05-01T14:23

происшествия

могоча

забайкальский край

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкалье.На кадрах, снятых очевидцами, заметно, что в результате инцидента начался пожар. Во втором ролике запечатлена работа спасателей и медиков.ЧП произошло на аэродроме в городе Могоча Забайкальского края. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, заявили РИА Новости в экстренных службах.Причины происшествия уточняются. Для тушения возгорания на месте работают сотрудники Могочинского пожарно-спасательного гарнизона.

https://ria.ru/20220429/vertolet-1786081219.html

могоча

забайкальский край

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Станислав Ванд

происшествия, могоча, забайкальский край