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При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент - РИА Новости, 08.11.2022
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При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент
При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент - РИА Новости, 08.11.2022
При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент
В Костромской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, погиб один человек, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:39
2022-11-08T21:39
происшествия
ми-2
кострома
костромская область
сергей ситников
шарья
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Костромской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, погиб один человек, сообщила администрация региона.Уточняется, что воздушное судно выполняло санитарный рейс из города Шарья. Инцидент произошел в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На борту вертолета были пять человек.Уточняется также, что два пилота и два фельдшера получили травмы. При этом найти вертолет пока не удалось. Глава региона Сергей Ситников возглавил штаб по его поиску. С выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.К месту происшествия также выехали следователи, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения.Примерно в 19:45 мск вертолет обнаружили неподалеку от деревни Щетниково. Сейчас спасатели оказывают первую помощь пострадавшим.Позже людей доставили в больницу. Состояние одного из пилотов врачи оценивают как тяжелое.
https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html
кострома
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происшествия, ми-2, кострома, костромская область, сергей ситников, шарья
Происшествия, Ми-2, Кострома, Костромская область, Сергей Ситников, Шарья
18:39 08.11.2022 (обновлено: 21:39 08.11.2022)
 
При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент

При аварийной посадке вертолета Ми-2 под Костромой погиб человек, еще четверо пострадали

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Костромской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, погиб один человек, сообщила администрация региона.
Уточняется, что воздушное судно выполняло санитарный рейс из города Шарья. Инцидент произошел в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На борту вертолета были пять человек.

"По предварительным данным, в результате аварии погиб пациент, которого госпитализировали санитарной авиацией", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что два пилота и два фельдшера получили травмы. При этом найти вертолет пока не удалось. Глава региона Сергей Ситников возглавил штаб по его поиску. С выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.
К месту происшествия также выехали следователи, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения.
Примерно в 19:45 мск вертолет обнаружили неподалеку от деревни Щетниково. Сейчас спасатели оказывают первую помощь пострадавшим.
Позже людей доставили в больницу. Состояние одного из пилотов врачи оценивают как тяжелое.
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ПроисшествияМи-2КостромаКостромская областьСергей СитниковШарья
 
 
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