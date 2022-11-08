https://ria.ru/20221108/avariya-1830053246.html

При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент

При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент - РИА Новости, 08.11.2022

При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент

В Костромской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, погиб один человек, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:39

2022-11-08T18:39

2022-11-08T21:39

происшествия

ми-2

кострома

костромская область

сергей ситников

шарья

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Костромской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, погиб один человек, сообщила администрация региона.Уточняется, что воздушное судно выполняло санитарный рейс из города Шарья. Инцидент произошел в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На борту вертолета были пять человек.Уточняется также, что два пилота и два фельдшера получили травмы. При этом найти вертолет пока не удалось. Глава региона Сергей Ситников возглавил штаб по его поиску. С выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.К месту происшествия также выехали следователи, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения.Примерно в 19:45 мск вертолет обнаружили неподалеку от деревни Щетниково. Сейчас спасатели оказывают первую помощь пострадавшим.Позже людей доставили в больницу. Состояние одного из пилотов врачи оценивают как тяжелое.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

кострома

костромская область

шарья

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происшествия, ми-2, кострома, костромская область, сергей ситников, шарья