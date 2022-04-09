https://ria.ru/20220409/vertolet-1782686007.html

В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 - РИА Новости, 09.04.2022

В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и тремя членами экипажа на борту в субботу совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе Томской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:21

2022-04-09T15:21

2022-04-09T16:25

происшествия

томская область

каргасокский район

ми-8

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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и тремя членами экипажа на борту в субботу совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 – 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет, у вертолета никаких повреждений нет", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что причины вынужденной посадки установят компетентные ведомства.По данным прокуратуры, около 12.00 (08.00 мск) вертолет МИ-8Т авиакомпании ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа", выполнявший рейс по маршруту посадочная площадка "Пашня" - посадочная площадка "Вахта-40", совершил вынужденную посадку в 70 километрах от села Каргасок Томской области.В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров с места аварийной посадки эвакуировали и доставили до места назначения."Томской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html

томская область

каргасокский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томская область, каргасокский район, ми-8