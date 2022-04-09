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В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 - РИА Новости, 09.04.2022
В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и тремя членами экипажа на борту в субботу совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе Томской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:21
2022-04-09T15:21
2022-04-09T16:25
происшествия
томская область
каргасокский район
ми-8
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НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и тремя членами экипажа на борту в субботу совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 – 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет, у вертолета никаких повреждений нет", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что причины вынужденной посадки установят компетентные ведомства.По данным прокуратуры, около 12.00 (08.00 мск) вертолет МИ-8Т авиакомпании ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа", выполнявший рейс по маршруту посадочная площадка "Пашня" - посадочная площадка "Вахта-40", совершил вынужденную посадку в 70 километрах от села Каргасок Томской области.В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров с места аварийной посадки эвакуировали и доставили до места назначения."Томской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html
томская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, томская область, каргасокский район, ми-8
15:21 09.04.2022 (обновлено: 16:25 09.04.2022)
В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром экстренно сел в Каргасокском районе Томской области
НОВОСИБИРСК, 9 апр – РИА Новости. Вертолет Ми-8 с 21 пассажиром и тремя членами экипажа на борту в субботу совершил вынужденную посадку в Каргасокском районе Томской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В Каргасокском районе
совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
– 21 пассажир и три члена экипажа. Пострадавших нет, у вертолета никаких повреждений нет", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что причины вынужденной посадки установят компетентные ведомства.
"По предварительной информации причиной прекращения полета явилась техническая неисправность систем вертолёта", - сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным прокуратуры, около 12.00 (08.00 мск) вертолет МИ-8Т авиакомпании ООО "Авиапредприятие "Газпром авиа", выполнявший рейс по маршруту посадочная площадка "Пашня" - посадочная площадка "Вахта-40", совершил вынужденную посадку в 70 километрах от села Каргасок Томской области.
В результате произошедшего никто не пострадал. Пассажиров с места аварийной посадки эвакуировали и доставили до места назначения.
"Томской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов", - сообщили в прокуратуре.