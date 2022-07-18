https://ria.ru/20220718/mi-8-1803191849.html

В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 18.07.2022

В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жёсткую посадку в Ленинградской области, жертв, по предварительным данным, нет, сообщает... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:10

2022-07-18T13:10

2022-07-18T16:10

происшествия

ленинградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8 амтш

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жёсткую посадку в Ленинградской области, жертв, по предварительным данным, нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу."В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно жертв и разрушений на земле нет", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия, уточняет Росгвардия.

https://ria.ru/20220716/proverka-1802937815.html

ленинградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш, россия