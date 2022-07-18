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В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 18.07.2022
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В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 18.07.2022
В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жёсткую посадку в Ленинградской области, жертв, по предварительным данным, нет, сообщает... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:10
2022-07-18T16:10
происшествия
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8 амтш
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жёсткую посадку в Ленинградской области, жертв, по предварительным данным, нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу."В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно жертв и разрушений на земле нет", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия, уточняет Росгвардия.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8 амтш, россия
13:10 18.07.2022 (обновлено: 16:10 18.07.2022)
 
В Ленинградской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ленинградской области вертолет Ми-8 Росгвардии совершил жесткую посадку

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жёсткую посадку в Ленинградской области, жертв, по предварительным данным, нет, сообщает управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно жертв и разрушений на земле нет", - информирует ведомство в своем Telegram-канале.
Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия, уточняет Росгвардия.
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ПроисшествияЛенинградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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