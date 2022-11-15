12:21 15.11.2022 (обновлено: 12:36 15.11.2022)
Экипаж Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области, не пострадал
Четыре члена экипажа Ми-8, совершившего аварийную посадку под Иркутском, не пострадали
Вертолет Ми-8. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Совершивший аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области Ми-8 получил повреждения, экипаж не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Предварительно установлено, что 15 ноября 2022 года воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Иркутск – Жигалово, совершило аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту вертолета находились 4 члена экипажа. В результате авиационного происшествия лица, находящиеся на борту, не пострадали, судно получило повреждения", - говорится в сообщении.
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Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту совершения аварийной посадки вертолета Ми-8 организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Глава приангарья Игорь Кобзев сообщил, что инцидент произошел в 80 километрах от райцентра. "В Жигаловском районе, в 80 километрах от райцентра, совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании "Ангара". На борту экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели", - написал Кобзев у себя в Telegram-канале.