https://ria.ru/20221115/vertolet-1831572073.html

Экипаж Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области, не пострадал

Экипаж Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области, не пострадал - РИА Новости, 15.11.2022

Экипаж Ми-8, аварийно севшего в Иркутской области, не пострадал

Совершивший аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области Ми-8 получил повреждения, экипаж не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:21

2022-11-15T12:21

2022-11-15T12:36

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Совершивший аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области Ми-8 получил повреждения, экипаж не пострадал, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России."Предварительно установлено, что 15 ноября 2022 года воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Иркутск – Жигалово, совершило аварийную посадку в Жигаловском районе Иркутской области. На борту вертолета находились 4 члена экипажа. В результате авиационного происшествия лица, находящиеся на борту, не пострадали, судно получило повреждения", - говорится в сообщении.Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту совершения аварийной посадки вертолета Ми-8 организовано проведение доследственной проверки по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Глава приангарья Игорь Кобзев сообщил, что инцидент произошел в 80 километрах от райцентра. "В Жигаловском районе, в 80 километрах от райцентра, совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании "Ангара". На борту экипаж и вахтовики. Борт летел на Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Экипаж по телефону вышел на связь. Погибших нет. К месту происшествия отправились спасатели", - написал Кобзев у себя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221108/vertolet-1830044806.html

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия