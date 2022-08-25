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На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2 - РИА Новости, 25.08.2022
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На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2
На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2 - РИА Новости, 25.08.2022
На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2
Пилот и техник были на борту упавшего вертолета Ми-2 на Ставрополье, их нашли, они живы, и госпитализация им не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:44
2022-08-25T12:44
россия
ставропольский край
происшествия
ми-2
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ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Пилот и техник были на борту упавшего вертолета Ми-2 на Ставрополье, их нашли, они живы, и госпитализация им не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Предгорного округа.Ранее в ГУМЧС сообщили, что в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Оно потушено. По уточненным данным ведомства, фрагменты вертолета были найдены во время тушения камыша. По информации властей округа, крушение вертолета могло произойти из-за плохой погоды."Экипаж нашелся, он жив-здоров, по поводу того, как они выжили и как добрались - это все выясняет следствие, правоохранительные органы. Пока информации об этом нет, госпитализация им не требуется. Это был экипаж - техник и пилот", - сказал собеседник агентства.По его словам, вертолет был сельскохозяйственного предназначения."Он обрабатывает поля, там пассажиров в принципе не может быть. Произошло возгорание, это все на растительность перешло, и сам вертолет полностью выгорел", - отметили в пресс-службе.
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россия, ставропольский край, происшествия, ми-2
Россия, Ставропольский край, Происшествия, Ми-2
12:44 25.08.2022
 
На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2

На Ставрополье нашли пилота и техника упавшего вертолета Ми-2, они живы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Ми-2
Многоцелевой вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Многоцелевой вертолет Ми-2 . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Пилот и техник были на борту упавшего вертолета Ми-2 на Ставрополье, их нашли, они живы, и госпитализация им не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Предгорного округа.
Ранее в ГУМЧС сообщили, что в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Оно потушено. По уточненным данным ведомства, фрагменты вертолета были найдены во время тушения камыша. По информации властей округа, крушение вертолета могло произойти из-за плохой погоды.
"Экипаж нашелся, он жив-здоров, по поводу того, как они выжили и как добрались - это все выясняет следствие, правоохранительные органы. Пока информации об этом нет, госпитализация им не требуется. Это был экипаж - техник и пилот", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолет был сельскохозяйственного предназначения.
"Он обрабатывает поля, там пассажиров в принципе не может быть. Произошло возгорание, это все на растительность перешло, и сам вертолет полностью выгорел", - отметили в пресс-службе.
Военные летчики в кабине вертолета - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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