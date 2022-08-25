https://ria.ru/20220825/vertolet-1812047859.html

На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2

На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2 - РИА Новости, 25.08.2022

На Ставрополье нашли экипаж упавшего вертолета Ми-2

Пилот и техник были на борту упавшего вертолета Ми-2 на Ставрополье, их нашли, они живы, и госпитализация им не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:44

2022-08-25T12:44

2022-08-25T12:44

россия

ставропольский край

происшествия

ми-2

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ПЯТИГОРСК, 25 авг - РИА Новости. Пилот и техник были на борту упавшего вертолета Ми-2 на Ставрополье, их нашли, они живы, и госпитализация им не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Предгорного округа.Ранее в ГУМЧС сообщили, что в Предгорном округе в 1,5 километра от хутора Шести произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 гектара. Оно потушено. По уточненным данным ведомства, фрагменты вертолета были найдены во время тушения камыша. По информации властей округа, крушение вертолета могло произойти из-за плохой погоды."Экипаж нашелся, он жив-здоров, по поводу того, как они выжили и как добрались - это все выясняет следствие, правоохранительные органы. Пока информации об этом нет, госпитализация им не требуется. Это был экипаж - техник и пилот", - сказал собеседник агентства.По его словам, вертолет был сельскохозяйственного предназначения."Он обрабатывает поля, там пассажиров в принципе не может быть. Произошло возгорание, это все на растительность перешло, и сам вертолет полностью выгорел", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220824/vertolet-1811963908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ставропольский край, происшествия, ми-2