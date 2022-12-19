09:58 19.12.2022 (обновлено: 10:20 19.12.2022)
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал член экипажа
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииНа месте аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
На месте аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, перевернулся и загорелся, пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, ЧП произошло в понедельник в 11.30 по местному времени (03.30 мск).
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"Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавший по маршруту "Магадан-13 – поселок Тахтоямск", совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области ... Вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся ... Пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения", - говорится в релизе.
Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).