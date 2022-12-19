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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области - РИА Новости, 19.12.2022
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области - РИА Новости, 19.12.2022
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, перевернулся и загорелся, пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T09:58
2022-12-19T10:20
происшествия
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, перевернулся и загорелся, пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По предварительным данным, ЧП произошло в понедельник в 11.30 по местному времени (03.30 мск)."Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавший по маршруту "Магадан-13 – поселок Тахтоямск", совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области ... Вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся ... Пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения", - говорится в релизе.Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
https://ria.ru/20221217/vertolet-1839389026.html
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происшествия, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Магаданская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Россия
09:58 19.12.2022 (обновлено: 10:20 19.12.2022)
 
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал член экипажа

© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииНа месте аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области
На месте аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
На месте аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, перевернулся и загорелся, пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, ЧП произошло в понедельник в 11.30 по местному времени (03.30 мск).
На месте крушения вертолета Ми-8 АМТ в Республике Бурятия - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 14:01
СК представил две основные версии крушения вертолета в Бурятии
"Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавший по маршруту "Магадан-13 – поселок Тахтоямск", совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области ... Вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся ... Пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения", - говорится в релизе.
Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 12:58В России
В МЧС подтвердили гибель экипажа вертолета, потерпевшего крушение в Бурятии
 
ПроисшествияМагаданская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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