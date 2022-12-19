https://ria.ru/20221219/vertolet-1839650283.html

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области - РИА Новости, 19.12.2022

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, перевернулся и загорелся, пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T09:58

2022-12-19T09:58

2022-12-19T10:20

происшествия

магаданская область

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, перевернулся и загорелся, пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.По предварительным данным, ЧП произошло в понедельник в 11.30 по местному времени (03.30 мск)."Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавший по маршруту "Магадан-13 – поселок Тахтоямск", совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области ... Вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся ... Пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения", - говорится в релизе.Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

https://ria.ru/20221217/vertolet-1839389026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vertolet-1839125697.html

магаданская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магаданская область, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия