https://ria.ru/20220311/avariya-1777631126.html
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области - РИА Новости, 11.03.2022
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:17
2022-03-11T12:17
2022-03-11T13:04
происшествия
ми-8
псковская область
великолукский район
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек, еще троих осматривают медики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Переслегино потерпел аварию вертолет Ми-8 компании "Баркол", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно проводило мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.На борту вертолета, по предварительным данным, находились четыре человека: один из них пострадал, еще троих осматривают врачи. Обстоятельства инцидента выясняются.
https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html
псковская область
великолукский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ми-8, псковская область, великолукский район
12:17 11.03.2022 (обновлено: 13:04 11.03.2022)
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области
Вертолет Ми-8 жестко приземлился при мониторинге нефтепровода в Псковской области