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Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области - РИА Новости, 11.03.2022
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:17
2022-03-11T13:04
происшествия
ми-8
псковская область
великолукский район
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек, еще троих осматривают медики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Переслегино потерпел аварию вертолет Ми-8 компании "Баркол", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно проводило мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.На борту вертолета, по предварительным данным, находились четыре человека: один из них пострадал, еще троих осматривают врачи. Обстоятельства инцидента выясняются.
https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html
псковская область
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происшествия, ми-8, псковская область, великолукский район
12:17 11.03.2022 (обновлено: 13:04 11.03.2022)
 
Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области

Вертолет Ми-8 жестко приземлился при мониторинге нефтепровода в Псковской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области. 11 марта 2022
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области. 11 марта 2022
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек, еще троих осматривают медики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вблизи населенного пункта Переслегино потерпел аварию вертолет Ми-8 компании "Баркол", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно проводило мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.
На борту вертолета, по предварительным данным, находились четыре человека: один из них пострадал, еще троих осматривают врачи. Обстоятельства инцидента выясняются.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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ПроисшествияМи-8Псковская областьВеликолукский район
 
 
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