https://ria.ru/20220311/avariya-1777631126.html

Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области

Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области - РИА Новости, 11.03.2022

Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:17

2022-03-11T12:17

2022-03-11T13:04

происшествия

ми-8

псковская область

великолукский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777641497_0:124:1024:700_1920x0_80_0_0_f39b5353d115963e50656b487d360d64.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек, еще троих осматривают медики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вблизи населенного пункта Переслегино потерпел аварию вертолет Ми-8 компании "Баркол", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно проводило мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.На борту вертолета, по предварительным данным, находились четыре человека: один из них пострадал, еще троих осматривают врачи. Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html

псковская область

великолукский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ми-8, псковская область, великолукский район