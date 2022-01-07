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МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии - РИА Новости, 07.01.2022
МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
Установлены личности погибших и пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:04
2022-01-07T09:04
2022-01-07T09:04
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 7 янв - РИА Новости. Установлены личности погибших и пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту были трое. РИА Новости в минздраве региона сообщали, что один человек умер на месте, второй по дороге в машине скорой помощи. Ещё один человек находится в лёгкой степени тяжести, от госпитализации отказался."Погибли мужчины 1986 и 1963 года рождения. Травмирован один мужчина 1974 года рождения. По информации врачей, состояние средней степени тяжести", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
республика башкортостан
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
МЧС установило личности трех погибших при крушении частного вертолета в Башкирии