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МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии

МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии - РИА Новости, 07.01.2022

МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии

Установлены личности погибших и пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:04

2022-01-07T09:04

2022-01-07T09:04

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 7 янв - РИА Новости. Установлены личности погибших и пострадавшего при жесткой посадке вертолета в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту были трое. РИА Новости в минздраве региона сообщали, что один человек умер на месте, второй по дороге в машине скорой помощи. Ещё один человек находится в лёгкой степени тяжести, от госпитализации отказался."Погибли мужчины 1986 и 1963 года рождения. Травмирован один мужчина 1974 года рождения. По информации врачей, состояние средней степени тяжести", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

республика башкортостан

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2022

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан