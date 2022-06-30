Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/mi-8-1799151663.html
Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8
Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022
Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8
При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T05:18
2022-06-30T06:39
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
якутск
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787835838_0:107:3018:1805_1920x0_80_0_0_d9307582f961bf925e2287328364fe49.jpg
ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Ранее в ведомстве сообщили, что состояние двух раненных — крайне тяжелое, при этом из 23 человек пострадавшими значились 15."После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы в республиканскую боольницу №2-ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", — уточнили в релизе.В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, летательный аппарат выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС, вертолет, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html
россия
якутск
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787835838_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f6f9dae07621c0b0916404c0192c47a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, якутск, республика саха (якутия)
05:18 30.06.2022 (обновлено: 06:39 30.06.2022)
 
Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8

Минздрав Якутии: при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадали 17 человек

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ранее в ведомстве сообщили, что состояние двух раненных — крайне тяжелое, при этом из 23 человек пострадавшими значились 15.
"После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы в республиканскую боольницу №2-ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", — уточнили в релизе.
В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, летательный аппарат выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС, вертолет, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Поднятый со дна озера вертолет Ми-8 в Камчатском крае. Кадр видео
Вчера, 16:34
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала