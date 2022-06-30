https://ria.ru/20220630/mi-8-1799151663.html

Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8

Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022

Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T05:18

2022-06-30T05:18

2022-06-30T06:39

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Ранее в ведомстве сообщили, что состояние двух раненных — крайне тяжелое, при этом из 23 человек пострадавшими значились 15."После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы в республиканскую боольницу №2-ЦЭМП. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", — уточнили в релизе.В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, летательный аппарат выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС, вертолет, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

россия

якутск

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, якутск, республика саха (якутия)