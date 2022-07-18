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Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом - РИА Новости, 18.07.2022
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Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом
Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом - РИА Новости, 18.07.2022
Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом
Все три члена экипажа вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Ленинградской области, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:51
2022-07-18T16:08
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Все три члена экипажа вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Ленинградской области, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.Как информировало ранее ведомство, в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет."Летчики находятся в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждаются", - – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что на борту вертолета было три человека.
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происшествия, ленинградская область
14:51 18.07.2022 (обновлено: 16:08 18.07.2022)
 
Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом

Росгвардия: экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Все три члена экипажа вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Ленинградской области, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.
Как информировало ранее ведомство, в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет.
"Летчики находятся в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждаются", - – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на борту вертолета было три человека.
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета под Гатчиной. 18 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:31
Момент жесткой посадки Ми-8 в Ленинградской области попал на видео
 
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