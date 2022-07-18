https://ria.ru/20220718/mi-8-1803224922.html

Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом

Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом - РИА Новости, 18.07.2022

Экипажу Ми-8 не понадобилась госпитализация после аварии под Петербургом

Все три члена экипажа вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Ленинградской области, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:51

2022-07-18T14:51

2022-07-18T16:08

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Все три члена экипажа вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Ленинградской области, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в госпитализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.Как информировало ранее ведомство, в Ленобласти при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет."Летчики находятся в удовлетворительном состоянии, в госпитализации не нуждаются", - – сказала собеседница агентства.Она уточнила, что на борту вертолета было три человека.

https://ria.ru/20220718/vertolet-1803196635.html

ленинградская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область