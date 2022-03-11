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В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 11.03.2022
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:41
2022-03-11T17:41
белгородская область
валуйки
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
россия
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков."Совершил жесткую посадку вертолет в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал Гладков.Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, в результате происшествия винт вертолета повредил кровлю "рядом стоящего домовладения" и разбил окно."Сейчас считается ущерб. Мы обязательно поможем это все восстановить", - добавил Дыбов.Валуйки расположены в 10-15 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220311/mi-8-1777641843.html
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белгородская область
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белгородская область, валуйки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, россия
17:41 11.03.2022
 
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Совершил жесткую посадку вертолет в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал Гладков.
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Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, в результате происшествия винт вертолета повредил кровлю "рядом стоящего домовладения" и разбил окно.
"Сейчас считается ущерб. Мы обязательно поможем это все восстановить", - добавил Дыбов.
Валуйки расположены в 10-15 километрах от границы с Украиной.
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Белгородская областьВалуйкиПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаРоссия
 
 
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