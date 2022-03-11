https://ria.ru/20220311/vertolet-1777719265.html
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 11.03.2022
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:41
2022-03-11T17:41
2022-03-11T17:41
белгородская область
валуйки
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
россия
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков."Совершил жесткую посадку вертолет в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", - написал Гладков.Как сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов, в результате происшествия винт вертолета повредил кровлю "рядом стоящего домовладения" и разбил окно."Сейчас считается ущерб. Мы обязательно поможем это все восстановить", - добавил Дыбов.Валуйки расположены в 10-15 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220311/mi-8-1777641843.html
https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, валуйки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, россия
В Белгородской области вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших нет