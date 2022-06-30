13:47 30.06.2022 (обновлено: 14:09 30.06.2022)
В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8
Власти Якутии назвали падение оборотов винта предварительной причиной ЧП с вертолетом Ми-8
© РИА Новости / пресс-служба Восточного МСУТ СК России / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Падение оборотов винта стало предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона Айсен Николаев в четверг провел совещание по вопросу безопасности полетов. Согласно информации властей, 17 пострадавших при ЧП с Ми-8 находятся в реанимационном отделении больницы, Двое из них в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом, у шестерых состояние средней тяжести.
"По предварительным данным, произошло падение оборотов винта", - информирует правительство Якутии.
Как отметили власти региона, Ми-8МТВ "Полярных авиалиний" был задействован в авиапатрулировании лесных пожаров, воздушное судно вылетело с села Усть-Мая с тремя членами экипажа и одним пассажиром. В 12 километрах от села Белькачи Ми-8 принял на борт еще 19 человек - работников якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны - для дальнейшей переброски с локализованного пожара на действующий пожар в 30 километрах от села Чагда Алданского района. Примерно там же вертолет совершил жесткую посадку.
Ранее власти республики информировали, что причины трех авиапроисшествий, произошедших в Якутии в последнее время с воздушными суднами Ан-2, Ан-30М и Ми-8, выяснит комиссия, результаты будут оглашены в течение месяца.
В Якутии за восемь дней произошло три авиапроисшествия: в двух из них, с самолетом Ан-30М и вертолетом Ми-8, пострадали более 20 человек, а пропавший 21 июня самолет Ан-2 с тремя людьми на борту до сих пор не найден. По всем трем авиапроисшествиям возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.