https://ria.ru/20220630/vertolet-1799257027.html

В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8

В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022

В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8

Падение оборотов винта стало предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:47

2022-06-30T13:47

2022-06-30T14:09

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Падение оборотов винта стало предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона Айсен Николаев в четверг провел совещание по вопросу безопасности полетов. Согласно информации властей, 17 пострадавших при ЧП с Ми-8 находятся в реанимационном отделении больницы, Двое из них в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом, у шестерых состояние средней тяжести.Как отметили власти региона, Ми-8МТВ "Полярных авиалиний" был задействован в авиапатрулировании лесных пожаров, воздушное судно вылетело с села Усть-Мая с тремя членами экипажа и одним пассажиром. В 12 километрах от села Белькачи Ми-8 принял на борт еще 19 человек - работников якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны - для дальнейшей переброски с локализованного пожара на действующий пожар в 30 километрах от села Чагда Алданского района. Примерно там же вертолет совершил жесткую посадку.Ранее власти республики информировали, что причины трех авиапроисшествий, произошедших в Якутии в последнее время с воздушными суднами Ан-2, Ан-30М и Ми-8, выяснит комиссия, результаты будут оглашены в течение месяца.В Якутии за восемь дней произошло три авиапроисшествия: в двух из них, с самолетом Ан-30М и вертолетом Ми-8, пострадали более 20 человек, а пропавший 21 июня самолет Ан-2 с тремя людьми на борту до сих пор не найден. По всем трем авиапроисшествиям возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20220630/mi-8-1799151663.html

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия)