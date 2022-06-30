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В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022
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В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8
В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022
В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8
Падение оборотов винта стало предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:47
2022-06-30T14:09
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Падение оборотов винта стало предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона Айсен Николаев в четверг провел совещание по вопросу безопасности полетов. Согласно информации властей, 17 пострадавших при ЧП с Ми-8 находятся в реанимационном отделении больницы, Двое из них в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом, у шестерых состояние средней тяжести.Как отметили власти региона, Ми-8МТВ "Полярных авиалиний" был задействован в авиапатрулировании лесных пожаров, воздушное судно вылетело с села Усть-Мая с тремя членами экипажа и одним пассажиром. В 12 километрах от села Белькачи Ми-8 принял на борт еще 19 человек - работников якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны - для дальнейшей переброски с локализованного пожара на действующий пожар в 30 километрах от села Чагда Алданского района. Примерно там же вертолет совершил жесткую посадку.Ранее власти республики информировали, что причины трех авиапроисшествий, произошедших в Якутии в последнее время с воздушными суднами Ан-2, Ан-30М и Ми-8, выяснит комиссия, результаты будут оглашены в течение месяца.В Якутии за восемь дней произошло три авиапроисшествия: в двух из них, с самолетом Ан-30М и вертолетом Ми-8, пострадали более 20 человек, а пропавший 21 июня самолет Ан-2 с тремя людьми на борту до сих пор не найден. По всем трем авиапроисшествиям возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20220630/mi-8-1799151663.html
https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html
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происшествия, республика саха (якутия)
13:47 30.06.2022 (обновлено: 14:09 30.06.2022)
 
В Якутии назвали предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-8

Власти Якутии назвали падение оборотов винта предварительной причиной ЧП с вертолетом Ми-8

© РИА Новости / пресс-служба Восточного МСУТ СК России / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба Восточного МСУТ СК России
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Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Падение оборотов винта стало предварительной причиной жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона Айсен Николаев в четверг провел совещание по вопросу безопасности полетов. Согласно информации властей, 17 пострадавших при ЧП с Ми-8 находятся в реанимационном отделении больницы, Двое из них в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом, у шестерых состояние средней тяжести.
"По предварительным данным, произошло падение оборотов винта", - информирует правительство Якутии.
Как отметили власти региона, Ми-8МТВ "Полярных авиалиний" был задействован в авиапатрулировании лесных пожаров, воздушное судно вылетело с села Усть-Мая с тремя членами экипажа и одним пассажиром. В 12 километрах от села Белькачи Ми-8 принял на борт еще 19 человек - работников якутского авиаотделения федеральной Авиалесоохраны - для дальнейшей переброски с локализованного пожара на действующий пожар в 30 километрах от села Чагда Алданского района. Примерно там же вертолет совершил жесткую посадку.
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 05:18
Минздрав Якутии уточнил данные по пострадавшим при жесткой посадке Ми-8
Ранее власти республики информировали, что причины трех авиапроисшествий, произошедших в Якутии в последнее время с воздушными суднами Ан-2, Ан-30М и Ми-8, выяснит комиссия, результаты будут оглашены в течение месяца.
В Якутии за восемь дней произошло три авиапроисшествия: в двух из них, с самолетом Ан-30М и вертолетом Ми-8, пострадали более 20 человек, а пропавший 21 июня самолет Ан-2 с тремя людьми на борту до сих пор не найден. По всем трем авиапроисшествиям возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Поднятый со дна озера вертолет Ми-8 в Камчатском крае. Кадр видео
29 июня, 16:34
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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