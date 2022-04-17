13:45 17.04.2022 (обновлено: 17:16 17.04.2022)
При падении вертолета на Кубани погиб один человек
На Кубани при падении во время посадки вертолета Ми-2 сельхозавиации погиб человек
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюВ Мостовском районе Краснодарского края упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
В Мостовском районе Краснодарского края упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий
СОЧИ, 17 апр — РИА Новости. Вертолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, упал на Кубани, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, происшествие случилось в 12:30 по мск.
"В 12:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле, при заходе на посадку, произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку с/х угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", — говорится в сообщении.
На месте работают до 17 спасателей МЧС, восемь единиц техники. "Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — сообщает пресс-служба ведомства.
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