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При падении вертолета на Кубани погиб один человек - РИА Новости, 17.04.2022
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При падении вертолета на Кубани погиб один человек
При падении вертолета на Кубани погиб один человек - РИА Новости, 17.04.2022
При падении вертолета на Кубани погиб один человек
Вертолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, упал на Кубани, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T13:45
2022-04-17T17:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
мостовский район
ми-2
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СОЧИ, 17 апр — РИА Новости. Вертолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, упал на Кубани, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, происшествие случилось в 12:30 по мск."В 12:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле, при заходе на посадку, произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку с/х угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", — говорится в сообщении.На месте работают до 17 спасателей МЧС, восемь единиц техники. "Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — сообщает пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20220415/vertolet-1783643754.html
краснодарский край
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, мостовский район, ми-2
13:45 17.04.2022 (обновлено: 17:16 17.04.2022)
 
При падении вертолета на Кубани погиб один человек

На Кубани при падении во время посадки вертолета Ми-2 сельхозавиации погиб человек

© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краюВ Мостовском районе Краснодарского края упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий
В Мостовском районе Краснодарского края упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : ГУМЧС России по Краснодарскому краю
В Мостовском районе Краснодарского края упал вертолет Ми-2, производивший обработку сельскохозяйственных угодий
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 апр — РИА Новости. Вертолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, упал на Кубани, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, происшествие случилось в 12:30 по мск.
"В 12:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле, при заходе на посадку, произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку с/х угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", — говорится в сообщении.
На месте работают до 17 спасателей МЧС, восемь единиц техники. "Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — сообщает пресс-служба ведомства.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайМостовский районМи-2
 
 
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