https://ria.ru/20220417/mchs-1783963358.html

При падении вертолета на Кубани погиб один человек

При падении вертолета на Кубани погиб один человек - РИА Новости, 17.04.2022

При падении вертолета на Кубани погиб один человек

Вертолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, упал на Кубани, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T13:45

2022-04-17T13:45

2022-04-17T17:16

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

мостовский район

ми-2

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СОЧИ, 17 апр — РИА Новости. Вертолет, производивший обработку сельскохозяйственных угодий, упал на Кубани, один человек погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.По данным ведомства, происшествие случилось в 12:30 по мск."В 12:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле, при заходе на посадку, произошло падение вертолета Ми-2, производившего обработку с/х угодий. В результате падения, к сожалению, есть погибший", — говорится в сообщении.На месте работают до 17 спасателей МЧС, восемь единиц техники. "Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", — сообщает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20220415/vertolet-1783643754.html

краснодарский край

мостовский район

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, мостовский район, ми-2