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"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8 - РИА Новости, 01.05.2022
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"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8 - РИА Новости, 01.05.2022
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8
Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:23
2022-05-01T15:23
происшествия
забайкальский край
могоча
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Вертолет, принадлежавший ООО "Мост Авиа", осуществил жесткую посадку в г. Могоча (Забайкальский край). Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества", - рассказали в "Авиалесоохране".Все пострадавшие и погибший - сотрудники Тунгокоченского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов.
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, могоча
15:23 01.05.2022
 
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8

В ФБУ "Авиалесоохрана" заявили, что загоревшийся в Забайкалье Ми-8 с ними не работал

© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"Вертолет, принадлежавший ООО "Мост Авиа", осуществил жесткую посадку в г. Могоча (Забайкальский край). Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества", - рассказали в "Авиалесоохране".
Все пострадавшие и погибший - сотрудники Тунгокоченского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 12:16
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Забайкалье
 
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