https://ria.ru/20220501/vertolet-1786455220.html
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8 - РИА Новости, 01.05.2022
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8
Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T15:23
2022-05-01T15:23
2022-05-01T15:23
происшествия
забайкальский край
могоча
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Вертолет, принадлежавший ООО "Мост Авиа", осуществил жесткую посадку в г. Могоча (Забайкальский край). Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества", - рассказали в "Авиалесоохране".Все пострадавшие и погибший - сотрудники Тунгокоченского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, могоча
"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8
В ФБУ "Авиалесоохрана" заявили, что загоревшийся в Забайкалье Ми-8 с ними не работал