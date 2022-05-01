https://ria.ru/20220501/vertolet-1786455220.html

"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8

"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8 - РИА Новости, 01.05.2022

"Авиалесоохрана" заявила, что не работала с загоревшемся в Забайкалье Ми-8

Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T15:23

2022-05-01T15:23

2022-05-01T15:23

происшествия

забайкальский край

могоча

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Загоревшийся в Забайкальском крае вертолет Ми-8 не работал с ФБУ "Авиалесоохрана", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации."Вертолет, принадлежавший ООО "Мост Авиа", осуществил жесткую посадку в г. Могоча (Забайкальский край). Воздушное судно занималось вывозом сотрудников авиационной пожарной службы с ликвидированного лесного пожара на территории Могочинского лесничества Тунгиро-Олекминского участкового лесничества", - рассказали в "Авиалесоохране".Все пострадавшие и погибший - сотрудники Тунгокоченского авиаотделения Читинской базы авиационной охраны лесов.

https://ria.ru/20220501/vertolet-1786437506.html

забайкальский край

могоча

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, могоча