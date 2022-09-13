Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/vertolet-1816569216.html
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 13.09.2022
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку
Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:32
2022-09-13T18:32
происшествия
россия
республика алтай
горный алтай
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22425/33/224253322_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_ac8b8b6cb11d354a8826cad3b658c342.jpg
БАРНАУЛ, 13 сен - РИА Новости. Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 13 сентября 2022 года около 16 часов местного времени вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании "Алтайавиа" совершил вынужденную посадку в Чойском районе Республики Алтай. На борту вертолёта находились 1 командир воздушного судна и 4 пассажира, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно повреждений не получило, всех пассажиров уже удалось эвакуировать."Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20220910/motoparaplan-1815924849.html
россия
республика алтай
горный алтай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22425/33/224253322_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_2adc43725a07ab6a72e9492c4065b460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика алтай, горный алтай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Горный Алтай, Следственный комитет России (СК РФ)
18:32 13.09.2022
 
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку

СК начал проверку из-за аварийной посадки вертолета в Чойском районе Республики Алтай

© Flickr / Peter KaminskiВертолет АС-350
Вертолет АС-350 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Flickr / Peter Kaminski
Вертолет АС-350. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 13 сен - РИА Новости. Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 13 сентября 2022 года около 16 часов местного времени вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании "Алтайавиа" совершил вынужденную посадку в Чойском районе Республики Алтай. На борту вертолёта находились 1 командир воздушного судна и 4 пассажира, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Уточняется, что судно повреждений не получило, всех пассажиров уже удалось эвакуировать.
"Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в ведомстве.
Параплан - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 22:27
В Ивановской области мотопараплан совершил жесткую посадку
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АлтайГорный АлтайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала