https://ria.ru/20220913/vertolet-1816569216.html

В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку

В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 13.09.2022

В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку

Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:32

2022-09-13T18:32

2022-09-13T18:32

происшествия

россия

республика алтай

горный алтай

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 13 сен - РИА Новости. Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 13 сентября 2022 года около 16 часов местного времени вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании "Алтайавиа" совершил вынужденную посадку в Чойском районе Республики Алтай. На борту вертолёта находились 1 командир воздушного судна и 4 пассажира, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно повреждений не получило, всех пассажиров уже удалось эвакуировать."Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20220910/motoparaplan-1815924849.html

россия

республика алтай

горный алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, республика алтай, горный алтай, следственный комитет россии (ск рф)