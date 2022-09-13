https://ria.ru/20220913/vertolet-1816569216.html
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 13.09.2022
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку
Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:32
2022-09-13T18:32
2022-09-13T18:32
происшествия
россия
республика алтай
горный алтай
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22425/33/224253322_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_ac8b8b6cb11d354a8826cad3b658c342.jpg
БАРНАУЛ, 13 сен - РИА Новости. Вертолёт совершил аварийную посадку в Горном Алтае, никто не пострадал, проводится проверка, сообщил Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 13 сентября 2022 года около 16 часов местного времени вертолет Eurocopter AS 350 авиакомпании "Алтайавиа" совершил вынужденную посадку в Чойском районе Республики Алтай. На борту вертолёта находились 1 командир воздушного судна и 4 пассажира, никто не пострадал", - говорится в сообщении.Уточняется, что судно повреждений не получило, всех пассажиров уже удалось эвакуировать."Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20220910/motoparaplan-1815924849.html
россия
республика алтай
горный алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22425/33/224253322_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_2adc43725a07ab6a72e9492c4065b460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика алтай, горный алтай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Горный Алтай, Следственный комитет России (СК РФ)
В Республике Алтай вертолет совершил аварийную посадку
СК начал проверку из-за аварийной посадки вертолета в Чойском районе Республики Алтай