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Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале - РИА Новости, 14.02.2022

Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, помощь людям не требуется, рассказал РИА... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:34

2022-02-14T09:34

2022-02-14T10:00

происшествия

ямал

ми-8

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, помощь людям не требуется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, на борту находятся 18 человек, все живы, в помощи не нуждаются. Их планируют эвакуировать другим бортом.

ямал

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ямал, ми-8