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Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале - РИА Новости, 14.02.2022
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, помощь людям не требуется, рассказал РИА... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:34
2022-02-14T09:34
2022-02-14T10:00
происшествия
ямал
ми-8
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, помощь людям не требуется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, на борту находятся 18 человек, все живы, в помощи не нуждаются. Их планируют эвакуировать другим бортом.
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РИА Новости
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происшествия, ямал, ми-8
09:34 14.02.2022 (обновлено: 10:00 14.02.2022)
Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту вынужденно сел на Ямале
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, помощь людям не требуется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 120 километрах севернее поселка Тазовский в поле произвел вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту находятся 18 человек, все живы, в помощи не нуждаются. Их планируют эвакуировать другим бортом.