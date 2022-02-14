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Названа причина вынужденной посадки Ми-8 на Ямале
Названа причина вынужденной посадки Ми-8 на Ямале - РИА Новости, 14.02.2022
Названа причина вынужденной посадки Ми-8 на Ямале
У севшего в поле в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей винта, сообщает Уральская транспортная... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:39
2022-02-14T10:39
2022-02-14T10:41
происшествия
ми-8
красноярский край
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. У севшего в поле в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей винта, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в 120 километрах севернее поселка Тазовский в поле произвел вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр". При посадке он получил повреждения лопастей винта.Отмечается, что авиакомпания направляет резервный борт для эвакуации пассажиров и экипажа.Пресс-служба "Ютэйра" также сообщила, что у Ми-8МТВ "в полёте проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта", после чего "в интересах безопасности командир принял решение о посадке воздушного судна". В компании уточнили, что пассажиров было 16, с ними и экипажем все в порядке."ЮТэйр-Вертолётные услуги" отправили к месту посадки вертолет для эвакуации пассажиров и экипажа", - добавили в авиакомпании.По данным следователей, Ми-8 выполнял рейс Новый Уренгой - поселок Лескино Красноярского края. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место происшествия, выясняются все обстоятельства ЧП. Также проверка исполнения законодательства о безопасности полетов проводится Новоуренгойской транспортной прокуратурой.
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происшествия, ми-8, красноярский край, ямал, ютэйр
10:39 14.02.2022 (обновлено: 10:41 14.02.2022)
Названа причина вынужденной посадки Ми-8 на Ямале
Прокуратура сообщила о нехарактерной вибрации лопастей винта у Ми-8, севшего на Ямале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости.
У севшего в поле в Ямало-Ненецком автономном округе вертолета в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей винта, сообщает
Уральская транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в 120 километрах севернее поселка Тазовский в поле произвел вынужденную посадку вертолет Ми-8
авиакомпании "Ютэйр". При посадке он получил повреждения лопастей винта.
"По предварительным данным, в полете проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. На борту находится 15 пассажиров, три члена экипажа. Жертв и пострадавших нет", - говорится в релизе прокуратуры.
Отмечается, что авиакомпания направляет резервный борт для эвакуации пассажиров и экипажа.
Пресс-служба "Ютэйра" также сообщила, что у Ми-8МТВ "в полёте проявилась нехарактерная вибрация лопастей несущего винта", после чего "в интересах безопасности командир принял решение о посадке воздушного судна". В компании уточнили, что пассажиров было 16, с ними и экипажем все в порядке.
"ЮТэйр-Вертолётные услуги" отправили к месту посадки вертолет для эвакуации пассажиров и экипажа", - добавили в авиакомпании.
По данным следователей, Ми-8 выполнял рейс Новый Уренгой - поселок Лескино Красноярского края. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ выехали на место происшествия, выясняются все обстоятельства ЧП. Также проверка исполнения законодательства о безопасности полетов проводится Новоуренгойской транспортной прокуратурой.
24 июня 2021, 22:54Вертолет Ми-8