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Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
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Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:12
2022-06-29T17:58
происшествия
республика саха (якутия)
ан-26
полярные авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Как сообщили в компании "Полярные авиалинии", вертолет задействовали в тушении лесных пожаров, на борту находились три члена экипажа и парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Эту информацию подтвердило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте, уточнив, что в вертолете было 23 человека.Спасатели направили в район жесткой посадки самолет Ан-26.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, республика саха (якутия), ан-26, полярные авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)
16:12 29.06.2022 (обновлено: 17:58 29.06.2022)
 
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Алданском районе Якутии, погибших нет

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
"В 15:30 (мск) от экипажа вертолета Ми-8 поступило сообщение о жесткой посадке в Алданском районе Республики Саха", — рассказали в ведомстве.
Как сообщили в компании "Полярные авиалинии", вертолет задействовали в тушении лесных пожаров, на борту находились три члена экипажа и парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Эту информацию подтвердило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте, уточнив, что в вертолете было 23 человека.
Спасатели направили в район жесткой посадки самолет Ан-26.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Поднятый со дна озера вертолет Ми-8 в Камчатском крае. Кадр видео
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Ан-26Полярные авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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