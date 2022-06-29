https://ria.ru/20220629/vertolet-1799027838.html

Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022

Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:12

2022-06-29T16:12

2022-06-29T17:58

происшествия

республика саха (якутия)

ан-26

полярные авиалинии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Как сообщили в компании "Полярные авиалинии", вертолет задействовали в тушении лесных пожаров, на борту находились три члена экипажа и парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Эту информацию подтвердило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте, уточнив, что в вертолете было 23 человека.Спасатели направили в район жесткой посадки самолет Ан-26.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

республика саха (якутия)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия), ан-26, полярные авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)