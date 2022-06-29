https://ria.ru/20220629/vertolet-1799027838.html
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 29.06.2022
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:12
2022-06-29T16:12
2022-06-29T17:58
происшествия
республика саха (якутия)
ан-26
полярные авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет, заявили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Как сообщили в компании "Полярные авиалинии", вертолет задействовали в тушении лесных пожаров, на борту находились три члена экипажа и парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Эту информацию подтвердило Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте, уточнив, что в вертолете было 23 человека.Спасатели направили в район жесткой посадки самолет Ан-26.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), ан-26, полярные авиалинии, следственный комитет россии (ск рф)
16:12 29.06.2022 (обновлено: 17:58 29.06.2022)
Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Алданском районе Якутии, погибших нет