https://ria.ru/20220717/vertolet-1803026398.html
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке - РИА Новости, 17.07.2022
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке
В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:13
2022-07-17T12:13
2022-07-17T12:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803017626_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_2d48c397fece923fc19026f2ebec04ac.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал Telegram-канал "Известий".На записи, сделанной с воздуха, видны фрагменты сгоревшего вертолета.Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково, перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. По данным регионального главка МЧС, никто из находившихся на борту не выжил. В их числе — пилот, биатлонист Игорь Малиновский.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/11/1803017626_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_fd9c09d58ad375bce093a2c6181258d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке
СМИ опубликовали видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке