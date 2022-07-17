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Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке - РИА Новости, 17.07.2022
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Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке - РИА Новости, 17.07.2022
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке
В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал... РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T12:13
2022-07-17T12:13
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал Telegram-канал "Известий".На записи, сделанной с воздуха, видны фрагменты сгоревшего вертолета.Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково, перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. По данным регионального главка МЧС, никто из находившихся на борту не выжил. В их числе — пилот, биатлонист Игорь Малиновский.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:13 17.07.2022
 
Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

СМИ опубликовали видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИгорь Малиновский
Игорь Малиновский - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игорь Малиновский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал Telegram-канал "Известий".
На записи, сделанной с воздуха, видны фрагменты сгоревшего вертолета.
Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково, перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. По данным регионального главка МЧС, никто из находившихся на борту не выжил. В их числе — пилот, биатлонист Игорь Малиновский.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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