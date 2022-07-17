https://ria.ru/20220717/vertolet-1803026398.html

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке - РИА Новости, 17.07.2022

Появилось видео с места крушения вертолета Robinson на Камчатке

В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал... РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T12:13

2022-07-17T12:13

2022-07-17T12:13

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места, где потерпел крушения вертолет Robinson, пилотируемый экс-биатлонистом российской сборной Игорем Малиновским. Ролик опубликовал Telegram-канал "Известий".На записи, сделанной с воздуха, видны фрагменты сгоревшего вертолета.Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково, перестал выходить на связь на Камчатке в субботу. По данным регионального главка МЧС, никто из находившихся на борту не выжил. В их числе — пилот, биатлонист Игорь Малиновский.

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)