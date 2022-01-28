https://ria.ru/20220128/mi-8-1770015841.html
В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги
В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги - РИА Новости, 28.01.2022
В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги
В Ульяновской области вертолет Ми-8 сел прямо на лед Волги, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:14
2022-01-28T16:14
2022-01-28T16:52
происшествия
ульяновская область
ми-8
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Ульяновской области вертолет Ми-8 сел прямо на лед Волги, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В Минобороны уточнили, что вертолет был военным и совершал плановый полет. Инцидент произошел в районе поселка Дубки."Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования", — сказали в военном ведомстве.Региональный Минздрав, со своей стороны, сообщает о трех пострадавших. На место происшествия выехали спасатели и медики.По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
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происшествия, ульяновская область, ми-8
16:14 28.01.2022 (обновлено: 16:52 28.01.2022)
В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги
В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Ульяновской области вертолет Ми-8 сел прямо на лед Волги, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В Минобороны
уточнили, что вертолет был военным и совершал плановый полет. Инцидент произошел в районе поселка Дубки.
"Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования", — сказали в военном ведомстве.
Региональный Минздрав, со своей стороны, сообщает о трех пострадавших. На место происшествия выехали спасатели и медики.
По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.