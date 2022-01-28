https://ria.ru/20220128/mi-8-1770015841.html

В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги

В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги - РИА Новости, 28.01.2022

В Ульяновской области Ми-8 совершил жесткую посадку на лед Волги

В Ульяновской области вертолет Ми-8 сел прямо на лед Волги, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:14

2022-01-28T16:14

2022-01-28T16:52

происшествия

ульяновская область

ми-8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770022682_0:163:2353:1486_1920x0_80_0_0_c893812a635e89e13cf1dc5e448dba39.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Ульяновской области вертолет Ми-8 сел прямо на лед Волги, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В Минобороны уточнили, что вертолет был военным и совершал плановый полет. Инцидент произошел в районе поселка Дубки."Экипаж не пострадал. Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования", — сказали в военном ведомстве.Региональный Минздрав, со своей стороны, сообщает о трех пострадавших. На место происшествия выехали спасатели и медики.По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.

https://ria.ru/20220107/bashkiriya-1766812610.html

ульяновская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, ми-8