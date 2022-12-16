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Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт - РИА Новости, 16.12.2022
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Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт - РИА Новости, 16.12.2022
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт
Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:18
2022-12-16T12:18
происшествия
улан-удэ
ми-171
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Погибли три человека, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах.
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происшествия, улан-удэ, ми-171, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Ми-171, Россия
12:18 16.12.2022
 
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт

Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 предназначался на экспорт

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВертолет Ми-171
Вертолет Ми-171 - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Вертолет Ми-171. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
Погибли три человека, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах.
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ПроисшествияУлан-УдэМи-171Россия
 
 
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