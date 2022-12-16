https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт - РИА Новости, 16.12.2022
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт
Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T12:18
2022-12-16T12:18
2022-12-16T12:18
происшествия
улан-удэ
ми-171
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Погибли три человека, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах.
https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, ми-171, россия
Происшествия, Улан-Удэ, Ми-171, Россия
Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт
Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 предназначался на экспорт
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали.
Погибли три человека, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах.