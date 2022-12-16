https://ria.ru/20221216/vertolet-1839105770.html

Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт

Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт - РИА Новости, 16.12.2022

Разбившийся в Улан-Удэ вертолет предназначался на экспорт

Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T12:18

2022-12-16T12:18

2022-12-16T12:18

происшествия

улан-удэ

ми-171

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761288898_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_f9bc9c367dd74b4ed0a77b3356624239.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Разбившийся на аэродроме "Байкал" в Улан-Удэ вертолет Ми-171 был построен на местном авиационном заводе и предназначался к отправке на экспорт, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. "По уточненной информации, при ЧП на аэродроме "Байкал" сгорел вертолет Ми-171, он готовился к отправке на экспорт", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Погибли три человека, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

улан-удэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, улан-удэ, ми-171, россия