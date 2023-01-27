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Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково - РИА Новости, 27.01.2023
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Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково - РИА Новости, 27.01.2023
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково
Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:06
2023-01-27T23:48
происшествия
елена крылова
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила РИА Новости, что в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил, но судно получило повреждения рулевого винта. Пострадавших, по ее словам, нет. По факту произошедшего ведется разбирательство."Кроме членов экипажа, в кабине вертолета никого не было", — сказал источник.
https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html
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Влада Копылова
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происшествия, елена крылова, внуково (аэропорт)
Происшествия, Елена Крылова, Внуково (аэропорт)
15:06 27.01.2023 (обновлено: 23:48 27.01.2023)
 
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково

Управделами президента сообщило, что при ЧП с вертолетом во Внуково никто не пострадал

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкТерминал А аэропорта Внуково
Терминал А аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Терминал А аэропорта Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила РИА Новости, что в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил, но судно получило повреждения рулевого винта. Пострадавших, по ее словам, нет. По факту произошедшего ведется разбирательство.
"Кроме членов экипажа, в кабине вертолета никого не было", — сказал источник.
Самолет авиакомпании Победа, выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 10:14
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
 
ПроисшествияЕлена КрыловаВнуково (аэропорт)
 
 
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