https://ria.ru/20230127/vertolet-1847903739.html
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково - РИА Новости, 27.01.2023
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково
Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:06
2023-01-27T15:06
2023-01-27T23:48
происшествия
елена крылова
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила РИА Новости, что в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил, но судно получило повреждения рулевого винта. Пострадавших, по ее словам, нет. По факту произошедшего ведется разбирательство."Кроме членов экипажа, в кабине вертолета никого не было", — сказал источник.
https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, елена крылова, внуково (аэропорт)
Происшествия, Елена Крылова, Внуково (аэропорт)
15:06 27.01.2023 (обновлено: 23:48 27.01.2023)
Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково
Управделами президента сообщило, что при ЧП с вертолетом во Внуково никто не пострадал