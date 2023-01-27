https://ria.ru/20230127/vertolet-1847903739.html

Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково

Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково - РИА Новости, 27.01.2023

Источник рассказал подробности о ЧП с вертолетом во Внуково

Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T15:06

2023-01-27T15:06

2023-01-27T23:48

происшествия

елена крылова

внуково (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/34/1553473434_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_d0cc8f6f1d1b2adba0a3c771d9790c60.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиров в кабине вертолета СЛО "Россия" во время инцидента при взлете из аэропорта Внуково не было, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила РИА Новости, что в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил, но судно получило повреждения рулевого винта. Пострадавших, по ее словам, нет. По факту произошедшего ведется разбирательство."Кроме членов экипажа, в кабине вертолета никого не было", — сказал источник.

https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, елена крылова, внуково (аэропорт)