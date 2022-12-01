https://ria.ru/20221201/mi-8-1835483194.html
Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь
Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь - РИА Новости, 01.12.2022
Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь
Вахтовикам, которые совершили экстренную посадку на вертолете в Омской области, медицинская помощь не потребовалась, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.12.2022
2022-12-01T11:06
2022-12-01T11:06
2022-12-01T11:17
омская область
происшествия
ми-8
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ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вахтовикам, которые совершили экстренную посадку на вертолете в Омской области, медицинская помощь не потребовалась, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку неподалеку от деревни Киксы Тарского района Омской области из-за отказа двигателя, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб."На вертолете перевозили вахтовиков из города Тары. Помощь медиков не потребовалась. Пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, на борту находился 21 человек, их собираются доставить в гостиницу в Таре. Сам вертолет повреждений не получил.
https://ria.ru/20221119/vzryv-1832688689.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, происшествия, ми-8
Омская область, Происшествия, Ми-8
11:06 01.12.2022 (обновлено: 11:17 01.12.2022)
Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь
Вахтовикам из экстренно севшего вертолета Ми-8 в Омской области не потребовалась медпомощь
ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вахтовикам, которые совершили экстренную посадку на вертолете в Омской области, медицинская помощь не потребовалась, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Вертолет Ми-8
совершил вынужденную посадку неподалеку от деревни Киксы Тарского района Омской области
из-за отказа двигателя, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
"На вертолете перевозили вахтовиков из города Тары. Помощь медиков не потребовалась. Пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, на борту находился 21 человек, их собираются доставить в гостиницу в Таре. Сам вертолет повреждений не получил.