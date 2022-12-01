https://ria.ru/20221201/mi-8-1835483194.html

Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь

Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь - РИА Новости, 01.12.2022

Вахтовикам из экстренно севшего Ми-8 под Омском не потребовалась медпомощь

Вахтовикам, которые совершили экстренную посадку на вертолете в Омской области, медицинская помощь не потребовалась, рассказали в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.12.2022

2022-12-01T11:06

2022-12-01T11:06

2022-12-01T11:17

омская область

происшествия

ми-8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830080536_917:0:2871:1099_1920x0_80_0_0_73f5c9b079d64bcdb5d5bff9f74de645.jpg

ОМСК, 1 дек - РИА Новости. Вахтовикам, которые совершили экстренную посадку на вертолете в Омской области, медицинская помощь не потребовалась, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку неподалеку от деревни Киксы Тарского района Омской области из-за отказа двигателя, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб."На вертолете перевозили вахтовиков из города Тары. Помощь медиков не потребовалась. Пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.Как сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре, на борту находился 21 человек, их собираются доставить в гостиницу в Таре. Сам вертолет повреждений не получил.

https://ria.ru/20221119/vzryv-1832688689.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, происшествия, ми-8