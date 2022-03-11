https://ria.ru/20220311/mi-8-1777641843.html

Один человек пострадал при жесткой посадке Ми-8 в Псковской области

Один человек пострадал при жесткой посадке Ми-8 в Псковской области - РИА Новости, 11.03.2022

Один человек пострадал при жесткой посадке Ми-8 в Псковской области

Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области, где пострадал один человек, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:04

2022-03-11T13:04

2022-03-11T13:42

происшествия

псковская область

ми-8

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Псковской области, где пострадал один человек, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, пострадал один человек, еще троих осматривают медики."По предварительным данным, 11 марта в 11.30 в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке частного воздушного судна произошло его опрокидывание. На борту находились 4 человека, из них один пострадал, погибших нет", - говорится в сообщении.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту жесткой посадки вертолета Ми-8Т авиакомпании ООО "Баркол" в Псковской области. На месте происшествия работает Великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко.

https://ria.ru/20220311/mi-8-1777641843.html

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, псковская область, ми-8