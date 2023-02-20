https://ria.ru/20230220/vertolet-1853086455.html

Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе

Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 20.02.2023

Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе

Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:50

2023-02-20T10:50

2023-02-20T17:49

происшествия

кемеровская область

ми-8

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853222324_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_43b2a4709793a5d9dde741d6475a9201.jpg

КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Междуреченском городском округе Кемеровской области, один человек погиб."В Кемеровской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия с вертолетом AS350 B3. Сегодня около 14 часов местного времени (10.00 мск) в Междуреченском городском округе Кемеровской области в районе горы Топхан при заходе на посадку произошло авиационного происшествие с воздушным судном авиакомпании "АэроГео". Состояние экипажа и пассажиров уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/avariya-1843698123.html

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область, ми-8, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура