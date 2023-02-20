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Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 20.02.2023
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Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 20.02.2023
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе
Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:50
2023-02-20T17:49
происшествия
кемеровская область
ми-8
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Междуреченском городском округе Кемеровской области, один человек погиб."В Кемеровской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия с вертолетом AS350 B3. Сегодня около 14 часов местного времени (10.00 мск) в Междуреченском городском округе Кемеровской области в районе горы Топхан при заходе на посадку произошло авиационного происшествие с воздушным судном авиакомпании "АэроГео". Состояние экипажа и пассажиров уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.
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происшествия, кемеровская область, ми-8, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Кемеровская область, Ми-8, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
10:50 20.02.2023 (обновлено: 17:49 20.02.2023)
 
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после падения вертолета

© Фото : Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РоссииМесто аварийной посадки вертолета АС-350 Еврокоптер в районе горы Топхан в Кемеровской области
Место аварийной посадки вертолета АС-350 Еврокоптер в районе горы Топхан в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России
Место аварийной посадки вертолета АС-350 Еврокоптер в районе горы Топхан в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Междуреченском городском округе Кемеровской области, один человек погиб.
"В Кемеровской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия с вертолетом AS350 B3. Сегодня около 14 часов местного времени (10.00 мск) в Междуреченском городском округе Кемеровской области в районе горы Топхан при заходе на посадку произошло авиационного происшествие с воздушным судном авиакомпании "АэроГео". Состояние экипажа и пассажиров уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКемеровская областьМи-8РоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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