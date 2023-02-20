https://ria.ru/20230220/vertolet-1853086455.html
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе - РИА Новости, 20.02.2023
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе
Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T10:50
2023-02-20T10:50
2023-02-20T17:49
происшествия
кемеровская область
ми-8
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853222324_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_43b2a4709793a5d9dde741d6475a9201.jpg
КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Междуреченском городском округе Кемеровской области, один человек погиб."В Кемеровской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия с вертолетом AS350 B3. Сегодня около 14 часов местного времени (10.00 мск) в Междуреченском городском округе Кемеровской области в районе горы Топхан при заходе на посадку произошло авиационного происшествие с воздушным судном авиакомпании "АэроГео". Состояние экипажа и пассажиров уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/avariya-1843698123.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853222324_77:0:1037:720_1920x0_80_0_0_1715ab5c150db9e46fe9f58436e18b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, ми-8, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Кемеровская область, Ми-8, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
10:50 20.02.2023 (обновлено: 17:49 20.02.2023)
Прокуратура начала проверку после ЧП с вертолетом в Кузбассе
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после падения вертолета
КЕМЕРОВО, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после авиационного происшествия с вертолетом авиакомпании "АэроГео" AS350 B3 в районе горы Топхан в Кузбассе, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Междуреченском городском округе Кемеровской области, один человек погиб.
"В Кемеровской области транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия с вертолетом AS350 B3. Сегодня около 14 часов местного времени (10.00 мск) в Междуреченском городском округе Кемеровской области в районе горы Топхан при заходе на посадку произошло авиационного происшествие с воздушным судном авиакомпании "АэроГео". Состояние экипажа и пассажиров уточняется, проводятся аварийно-спасательные мероприятия", – говорится в сообщении.