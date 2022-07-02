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В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии - РИА Новости, 02.07.2022
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В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии
В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии - РИА Новости, 02.07.2022
В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии
Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хакасии, находится в удовлетворительном состоянии, на его борту был только пилот, он не пострадал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:03
2022-07-02T12:03
происшествия
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хакасии, находится в удовлетворительном состоянии, на его борту был только пилот, он не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R-44, вылетевший в субботу утром с территори лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку в реку Большой Абакан в Хакасии. Воздушное судно было обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. О числе людей лиц на борту, в том числе о пострадавших, не сообщалось. По факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна)."Вылетел из Республики Алтай, сел в Таштыпском районе на берег реки и скатился в воду. На борту был только пилот, он у удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место выехали специалисты Сибирского авиационного поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска. Силы и средства МЧС Хакасии не привлекаются.
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республика алтай
республика хакасия
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происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия
12:03 02.07.2022
 
В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии

На борту вертолета, совершившего жесткую посадку в Хакасии, был только пилот

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хакасии, находится в удовлетворительном состоянии, на его борту был только пилот, он не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.
Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R-44, вылетевший в субботу утром с территори лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку в реку Большой Абакан в Хакасии. Воздушное судно было обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. О числе людей лиц на борту, в том числе о пострадавших, не сообщалось. По факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).
"Вылетел из Республики Алтай, сел в Таштыпском районе на берег реки и скатился в воду. На борту был только пилот, он у удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место выехали специалисты Сибирского авиационного поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска. Силы и средства МЧС Хакасии не привлекаются.
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ПроисшествияРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Хакасия
 
 
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