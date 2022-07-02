https://ria.ru/20220702/vertolet-1799766286.html

В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии

В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии - РИА Новости, 02.07.2022

В МЧС рассказали подробности жесткой посадки вертолета в Хакасии

Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хакасии, находится в удовлетворительном состоянии, на его борту был только пилот, он не пострадал, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:03

2022-07-02T12:03

2022-07-02T12:03

происшествия

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Вертолет, совершивший жесткую посадку в Хакасии, находится в удовлетворительном состоянии, на его борту был только пилот, он не пострадал, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС России.Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R-44, вылетевший в субботу утром с территори лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку в реку Большой Абакан в Хакасии. Воздушное судно было обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. О числе людей лиц на борту, в том числе о пострадавших, не сообщалось. По факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна)."Вылетел из Республики Алтай, сел в Таштыпском районе на берег реки и скатился в воду. На борту был только пилот, он у удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место выехали специалисты Сибирского авиационного поисково-спасательного отряда из Горно-Алтайска. Силы и средства МЧС Хакасии не привлекаются.

https://ria.ru/20220701/vyzhivshiy-1799559471.html

республика алтай

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика хакасия