https://ria.ru/20220428/vertolet-1785958513.html

В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета

В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета - РИА Новости, 28.04.2022

В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета

Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T15:12

2022-04-28T15:12

2022-04-28T15:21

происшествия

михаил исаев

саратовская область

саратов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745097896_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_e630e9cdda81166ac7aa5552e7935f5d.jpg

САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что один вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались."Вертолет один упал. Я вам официально заявляю про один вертолет. Никакого столкновения... Там несколько людей (было в вертолете), поиски продолжаются. Мы сейчас едем с Михаилом Александровичем (Исаевым) на место, и будет более полная информация", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20220428/vertolet-1785959550.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил исаев, саратовская область, саратов