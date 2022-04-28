https://ria.ru/20220428/vertolet-1785958513.html
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета
Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:12
2022-04-28T15:12
2022-04-28T15:21
происшествия
михаил исаев
саратовская область
саратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745097896_0:0:3436:1933_1920x0_80_0_0_e630e9cdda81166ac7aa5552e7935f5d.jpg
САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что один вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались."Вертолет один упал. Я вам официально заявляю про один вертолет. Никакого столкновения... Там несколько людей (было в вертолете), поиски продолжаются. Мы сейчас едем с Михаилом Александровичем (Исаевым) на место, и будет более полная информация", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220428/vertolet-1785959550.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745097896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_329975bff024b54755951763286aedb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил исаев, саратовская область, саратов
15:12 28.04.2022 (обновлено: 15:21 28.04.2022)
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета, в котором было несколько человек