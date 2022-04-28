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В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
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В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета - РИА Новости, 28.04.2022
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета
Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:12
2022-04-28T15:21
происшествия
михаил исаев
саратовская область
саратов
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что один вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались."Вертолет один упал. Я вам официально заявляю про один вертолет. Никакого столкновения... Там несколько людей (было в вертолете), поиски продолжаются. Мы сейчас едем с Михаилом Александровичем (Исаевым) на место, и будет более полная информация", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, михаил исаев, саратовская область, саратов
15:12 28.04.2022 (обновлено: 15:21 28.04.2022)
 
В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета

В мэрии Саратова заявили о падении одного вертолета, в котором было несколько человек

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пресс-секретарь саратовского мэра Татьяна Плющева заявила РИА Новости, что в Саратове упал один, а не два вертолета, в нем было несколько человек, один найден живым, остальных ищут.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что спасатели проверяют информацию о падении вертолета в Саратовской области. Мэр Саратова Михаил Исаев отмечал, что один вертолет упал на территории Кумысной поляны в Саратове во время учебного полета, один пилот найден живым. Позднее в экстренных службах сказали РИА Новости, что два учебных вертолета столкнулись в воздухе, по предварительным данным, оба пилота катапультировались.
"Вертолет один упал. Я вам официально заявляю про один вертолет. Никакого столкновения... Там несколько людей (было в вертолете), поиски продолжаются. Мы сейчас едем с Михаилом Александровичем (Исаевым) на место, и будет более полная информация", - сказала собеседница агентства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 15:15
Появилось видео с места падения вертолета в Саратове
 
ПроисшествияМихаил ИсаевСаратовская областьСаратов
 
 
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