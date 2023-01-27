https://ria.ru/20230127/vertolet-1847896790.html
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку - РИА Новости, 27.01.2023
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку
По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, ведется... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:55
2023-01-27T14:55
2023-01-27T14:55
происшествия
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, ведется разбирательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Ранее она рассказала агентству, что вертолет еще до взлета получил повреждение рулевого винта, пострадавших нет.Крылова добавила, что "в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность, взлет прекратил"."Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство", - отметила она.Ранее появились сообщения, что вертолет Ми-8 при жесткой посадке в аэропорту "Внуково" задел лопастями землю и якобы есть пострадавшие.
https://ria.ru/20230111/trap-1844201927.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, внуково (аэропорт)
Происшествия, Россия, Внуково (аэропорт)
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку
После ЧП с вертолетом спецотряда "Россия" во Внуково начали проверку
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, ведется разбирательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Ранее она рассказала агентству, что вертолет еще до взлета получил повреждение рулевого винта, пострадавших нет.
Крылова добавила, что "в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность, взлет прекратил".
"Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство", - отметила она.
Ранее появились сообщения, что вертолет Ми-8
при жесткой посадке в аэропорту "Внуково" задел лопастями землю и якобы есть пострадавшие.