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После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку - РИА Новости, 27.01.2023
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После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку - РИА Новости, 27.01.2023
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку
По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, ведется... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:55
2023-01-27T14:55
происшествия
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, ведется разбирательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.Ранее она рассказала агентству, что вертолет еще до взлета получил повреждение рулевого винта, пострадавших нет.Крылова добавила, что "в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность, взлет прекратил"."Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство", - отметила она.Ранее появились сообщения, что вертолет Ми-8 при жесткой посадке в аэропорту "Внуково" задел лопастями землю и якобы есть пострадавшие.
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Влада Копылова
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происшествия, россия, внуково (аэропорт)
Происшествия, Россия, Внуково (аэропорт)
14:55 27.01.2023
 
После ЧП с вертолетом во Внуково начали проверку

После ЧП с вертолетом спецотряда "Россия" во Внуково начали проверку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. По факту инцидента во "Внуково" с вертолетом специального летного отряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства, ведется разбирательство, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Ранее она рассказала агентству, что вертолет еще до взлета получил повреждение рулевого винта, пострадавших нет.
Крылова добавила, что "в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность, взлет прекратил".
"Вертолет получил незначительные повреждения. Ведется разбирательство", - отметила она.
Ранее появились сообщения, что вертолет Ми-8 при жесткой посадке в аэропорту "Внуково" задел лопастями землю и якобы есть пострадавшие.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:43Туризм
Трап столкнулся с самолетом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево
 
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