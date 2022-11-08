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Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022
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Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой
Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:20
2022-11-08T21:05
костромская область
ми-2
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона."Вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Вертолет выполнял полет по заданию санитарной авиации", - говорится в сообщении.Сообщается, что губернатор Сергей Ситников выехал на место аварийной посадки вертолета. Воздушное судно принадлежит Костромскому авиапредприятию.В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что вертолет совершил жесткую посадку.
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костромская область, ми-2, происшествия
Костромская область, Ми-2, Происшествия
18:20 08.11.2022 (обновлено: 21:05 08.11.2022)
 
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой

Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку под Костромой

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураНа месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
На месте происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона.
"Вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Вертолет выполнял полет по заданию санитарной авиации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что губернатор Сергей Ситников выехал на место аварийной посадки вертолета. Воздушное судно принадлежит Костромскому авиапредприятию.
В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что вертолет совершил жесткую посадку.
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