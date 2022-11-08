https://ria.ru/20221108/vertolet-1830044806.html
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой
Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:20
2022-11-08T18:20
2022-11-08T21:05
костромская область
ми-2
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830082865_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_f8aec6e8ba798e52e28f7b466b2669e7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона."Вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Вертолет выполнял полет по заданию санитарной авиации", - говорится в сообщении.Сообщается, что губернатор Сергей Ситников выехал на место аварийной посадки вертолета. Воздушное судно принадлежит Костромскому авиапредприятию.В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что вертолет совершил жесткую посадку.
https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830082865_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_82d29e8bc54fc58f611dc96835261f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, ми-2, происшествия
Костромская область, Ми-2, Происшествия
18:20 08.11.2022 (обновлено: 21:05 08.11.2022)
Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой
Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку под Костромой
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона.
"Вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Вертолет выполнял полет по заданию санитарной авиации", - говорится в сообщении.
Сообщается, что губернатор Сергей Ситников
выехал на место аварийной посадки вертолета. Воздушное судно принадлежит Костромскому авиапредприятию.
В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что вертолет совершил жесткую посадку.