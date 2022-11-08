https://ria.ru/20221108/vertolet-1830044806.html

Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой

Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой - РИА Новости, 08.11.2022

Вертолет Ми-2 жестко приземлился под Костромой

Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:20

2022-11-08T18:20

2022-11-08T21:05

костромская область

ми-2

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие, сообщила администрация региона."Вертолет Ми-2 выполнял полет из Шарьи. Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие. Вертолет выполнял полет по заданию санитарной авиации", - говорится в сообщении.Сообщается, что губернатор Сергей Ситников выехал на место аварийной посадки вертолета. Воздушное судно принадлежит Костромскому авиапредприятию.В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что вертолет совершил жесткую посадку.

https://ria.ru/20220825/vertolet-1811974030.html

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

костромская область, ми-2, происшествия