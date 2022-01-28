https://ria.ru/20220128/tekhnik-1770063160.html
Источник сообщил о гибели бортового техника при жесткой посадке Ми-8
Источник сообщил о гибели бортового техника при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 28.01.2022
Источник сообщил о гибели бортового техника при жесткой посадке Ми-8
Погибший при жёсткой посадке вертолета в Ульяновской области был бортовым техником, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:32
2022-01-28T19:32
2022-01-28T19:32
происшествия
ульяновская область
ми-8
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Погибший при жёсткой посадке вертолета в Ульяновской области был бортовым техником, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.По предварительным данным, вертолет летел с аэродрома поселка Мулино Нижегородской области в Ульяновскую область, на борту находились три члена экипажа. Один из них погиб.По данным Минобороны РФ, члены экипажа Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ульяновской области, были перевезены вертолетом поисково-спасательной службы на ближайший аэродром для дальнейшей доставки в лечебное учреждение.
https://ria.ru/20220128/vertolet-1770032504.html
ульяновская область
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происшествия, ульяновская область, ми-8
Источник сообщил о гибели бортового техника при жесткой посадке Ми-8
Источник: бортовой техник погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ульяновской области