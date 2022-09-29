https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

Крупные ДТП в России в 2022 году

Крупные ДТП в России в 2022 году - РИА Новости, 29.09.2022

Крупные ДТП в России в 2022 году

на выезде из Махачкалы (Дагестан) грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками. В результате ДТП погибли пять человек, еще семь человек были... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:12

2022-09-29T15:12

2022-09-29T15:12

справки

происшествия

дтп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820332005_0:5:1001:568_1920x0_80_0_0_70b241c347b95f19906381fb77534f4a.jpg

29 сентября на выезде из Махачкалы (Дагестан) грузовик столкнулся с микроавтобусом и двумя легковушками. В результате ДТП погибли пять человек, еще семь человек были госпитализированы. 19 сентября в Саратове маршрутный микроавтобус протаранил световую опору на улице Политехнической в Октябрьском районе. По данным МВД, микроавтобус следовал по маршруту №57, водитель был трезв. В результате ДТП пострадали 18 человек, среди них трое подростков. 6 сентября в Бийском районе Алтайского края на 377-м километре федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" автомобиль Honda Step WGN, ехавший со стороны Бийска в направлении Горно-Алтайска, столкнулся с пустым бензовозом DAF, ехавшим в попутном направлении, после чего опрокинулся. В результате ДТП погибла женщина и четверо детей. Водитель грузового автомобиля получил ранения. 28 августа в Шимановском районе Амурской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Funcargo и грузовика Mitsubishi Fuso. В результате ДТП пять человек, в том числе двое детей, погибли. По данным прокуратуры, в аварии погибла семья с детьми 6 и 14 лет и один из их знакомых. Один из пассажиров легкового автомобиля выжил. 21 августа на трассе М-5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и двух грузовых автомобилей.Микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. В ДТП погибли 16 человек, среди которых 14 – граждане Киргизии. Еще трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МВД, водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками. 20 августа стало известно, что в Ногайском районе Дагестана произошло крупное ДТП. Микроавтобус, который вез гостей на свадьбу, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли восемь человек. Пятеро пассажиров были госпитализированы. 15 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи. В результате сильного удара пассажир газели – женщина-фельдшер – а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека – пассажир иномарки и водитель бригады скорой помощи были госпитализированы. 10 августа на трассе Волгодонск – Зимовники в Ростовской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По данным МЧС, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся. В автомобиле находились пять человек, все они погибли на месте. Как сообщили в ГУМВД по Ростовской области, среди пяти погибших – двое детей.31 июля на автодороге Астрахань – Ставрополь произошло столкновение маршрутного такси "Газель", выполнявшего рейс "Малый Барханчак – Ставрополь", с легковым автомобилем Chevrolet Cruze. По данным УГИБДД, водитель Chevrolet Cruze, совершая маневр обгона, где это разрешено, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло встречное столкновение с пассажирской Газелью. В результате ДТП оба автомобиля загорелись, на месте происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок, еще шесть человек были доставлены в больницу. Позже один пострадавший скончался в больнице. 29 июля на Кубани, в станице Роговская Тимашевского района, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Пятеро человек, включая трех детей, погибли на месте. 25 июля близ села Кашкалаши Благоварского района Башкирии микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В ДТП шесть человек погибли, десять пострадали. 22 июля на трассе Белый Яр-Колпашево в Томской области произошло ДТП, в ходе которого в канаву с водой улетел автомобиль Toyota Corolla. Пять человек погибли - водитель и пассажиры захлебнулись водой. 3 июля в Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada Largus и Hyundai. В результате аварии семь человек погибли, трое пострадали. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с отечественной машиной, затем один из автомобилей задел грузовик. 26 июня в Бурятии на автодороге Р-258 "Байкал" близ села Хонхолой водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, ехавшим из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ. Пострадали 13 человек. 18 июня в Апшеронском районе Краснодарского края неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы во время поворота. В ДТП были повреждены четыре автомобиля. Пострадали 16 человек. 13 июня на дороге "Димитровград-Узюково-Тольятти" в Мелекесском районе Ульяновской области, столкнулись Lada Priora и Lada Niva. Десять человек, в том числе пять несовершеннолетних, пострадали в столкновении. 9 июня в Сочи (Краснодарский край) по дороге в Красную Поляну столкнулись экскурсионной автобус и грузовой автомобиль. 19 человек пострадали. 4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк – поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой. В результате четыре человека погибли, еще 19 человек пострадали, среди них трое подростков. 2 июня в подмосковных Химках на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута, который врезался в автобусную остановку. Пострадал 21 человек. 2 июня на федеральной автодороге "Сибирь" в Топкинском районе Кемеровской области столкнулись рейсовый микроавтобус, следовавший из Новосибирска в Кемерово, и грузовик. В результате ДТП пострадали 13 человек. 16 мая в поселке Учебном в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии столкнулись Mercedes и микроавтобус Ford Transit. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе восемь детей. 10 мая в Башкирии на автодороге Уфа – Янаул столкнулись две иномарки – Renault Sandero и Skoda Rооmster. В результате аварии пять человек погибли. В ночь на 4 мая в Красносулинском районе Ростовской области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и микроавтобус Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Четыре человека пострадали. 27 апреля вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района Иркутской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 43-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых семь детей, пострадали. 16 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, на 525-м километре трассы М-4 "Дон", столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста - Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы. 10 апреля в Удмуртии, на 137-м километре автодороги М-7 "Волга", микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали. 4 апреля в Московской области, на федеральной автодороге М-9 "Балтия", рейсовый автобус с 20 пассажирами съехал с дороги и упал с эстакады. Два человека погибли, 14 пострадали. 1 апреля в Пудожском районе Карелии съехал в кювет автобус с детьми - жителями Архангельской области, они направлялись в Кондопогу на соревнования. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, автобус съехал на обочину и опрокинулся на правый бок. В результате аварии пострадали 13 несовершеннолетних. Всего в автобусе находились 19 детей и двое взрослых. 29 марта в Чистопольском районе Республики Татарстан, на 134-м километре автодороги Казань – Оренбург, произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. В результате ДТП шесть человек – водитель и пятеро пассажиров – погибли, один из пассажиров пострадал. 24 марта в Ставропольском крае водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Среди погибших один несовершеннолетний. 15 марта в Бурятии на федеральной автодороге Улан-Удэ – Кяхта микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В микроавтобусе перевозили детей 2007-2008 годов рождения. Они ехали со спортивных соревнований. В результате ДТП два человека погибли, 14 пострадали. 26 января в Санкт-Петербурге маршрутный автобус "ПАЗ" совершил столкновение с фурой с прицепом. В результат ДТП пострадали 14 человек. 16 января в городе Печоры Псковской области столкнулись два легковых автомобиля Audi и "Волга". В результате ДТП погибли пять человек. 15 января на юго-западе Москвы столкнулись автобус и автомобиль такси. В результате ДТП пострадали 12 человек, из которых двое детей. 9 января в Якутии, на 155-м километре федеральной автодороге А-331 "Вилюй", столкнулись частный микроавтобус и легковая автомашина. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе ребенок. 4 января в Воронеже при столкновении маршрутного автобуса с бетонным ограждением пострадали одиннадцать человек, в том числе двое детей. Всего в автобусе находились 15 человек. 2 января рейсовый автобус Москва – Астрахань с пассажирами въехал в опору железнодорожного моста в Рязанской области. Погибли пять человек, в том числе водитель, 22 пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, дтп, россия