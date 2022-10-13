https://ria.ru/20221013/dtp-1823595064.html
В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП
В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 13.10.2022
В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП
Четыре подростка погибли при столкновении легковушки с припаркованным "Камазом" в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:51
2022-10-13T09:51
2022-10-13T09:51
происшествия
дмитров
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Четыре подростка погибли при столкновении легковушки с припаркованным "Камазом" в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле дома №35 на улице Бирлово Поле столкнулись легковушка и припаркованный грузовой "Камаз", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них погибли."Предварительно, погибшие – подростки, их личности уточняются", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221010/mikroavtobus-1822956573.html
дмитров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитров
В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП
В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП с "Камазом"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Четыре подростка погибли при столкновении легковушки с припаркованным "Камазом" в подмосковном Дмитрове
, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возле дома №35 на улице Бирлово Поле столкнулись легковушка и припаркованный грузовой "Камаз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них погибли.
"Предварительно, погибшие – подростки, их личности уточняются", - добавил собеседник агентства.