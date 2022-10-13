https://ria.ru/20221013/dtp-1823595064.html

В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП

В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП - РИА Новости, 13.10.2022

В Дмитрове четыре подростка погибли в ДТП

Четыре подростка погибли при столкновении легковушки с припаркованным "Камазом" в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:51

2022-10-13T09:51

2022-10-13T09:51

происшествия

дмитров

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Четыре подростка погибли при столкновении легковушки с припаркованным "Камазом" в подмосковном Дмитрове, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возле дома №35 на улице Бирлово Поле столкнулись легковушка и припаркованный грузовой "Камаз", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из них погибли."Предварительно, погибшие – подростки, их личности уточняются", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221010/mikroavtobus-1822956573.html

дмитров

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дмитров