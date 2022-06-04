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Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022
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Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани
Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022
Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:22
2022-06-04T17:22
происшествия
александр бастрыкин
краснодарский край
темрюкский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой, в результате четыре человека погибли. СУСК РФ по региону возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края, число пострадавших в ДТП увеличилось до 19 человек, трое из которых подростки, еще двое - в тяжелом состоянии, все они госпитализированы в темрюкскую больницу. Дополнительно санавиация принимает решение о транспортировки тяжело больных в медучреждения Краснодара. Кроме того, по информации прокуратуры Краснодарского края, в данный момент проводится проверка организации, которая выпускала автобус на линию.
https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html
краснодарский край
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Последствия ДТП с участием автобуса на Кубани. Видео СК РФ
Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, при котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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происшествия, александр бастрыкин, краснодарский край, темрюкский район, следственный комитет россии (ск рф)
17:22 04.06.2022
 
Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани

Главе СК Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом на Кубани, где погибли четыре человека

© Фото : СУСК России по Краснодарскому краюДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края
ДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краю
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой, в результате четыре человека погибли. СУСК РФ по региону возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края, число пострадавших в ДТП увеличилось до 19 человек, трое из которых подростки, еще двое - в тяжелом состоянии, все они госпитализированы в темрюкскую больницу. Дополнительно санавиация принимает решение о транспортировки тяжело больных в медучреждения Краснодара. Кроме того, по информации прокуратуры Краснодарского края, в данный момент проводится проверка организации, которая выпускала автобус на линию.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Московской области. 4 апреля 2022
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ПроисшествияАлександр БастрыкинКраснодарский крайТемрюкский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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