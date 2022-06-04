Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани
Главе СК Бастрыкину доложат о ДТП с автобусом на Кубани, где погибли четыре человека
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краюДТП с участием маршрутного автобуса в районе станицы Голубицкой Темрюкского района Краснодарского края
© Фото : СУСК России по Краснодарскому краю
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что в субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой, в результате четыре человека погибли. СУСК РФ по региону возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края, число пострадавших в ДТП увеличилось до 19 человек, трое из которых подростки, еще двое - в тяжелом состоянии, все они госпитализированы в темрюкскую больницу. Дополнительно санавиация принимает решение о транспортировки тяжело больных в медучреждения Краснодара. Кроме того, по информации прокуратуры Краснодарского края, в данный момент проводится проверка организации, которая выпускала автобус на линию.
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