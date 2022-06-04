https://ria.ru/20220604/dtp-1793166560.html

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани - РИА Новости, 04.06.2022

Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом на Кубани

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:22

2022-06-04T17:22

2022-06-04T17:22

происшествия

александр бастрыкин

краснодарский край

темрюкский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП с автобусом, в результате которого погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что в субботу в Темрюкском районе Кубани рейсовый микроавтобус попал в аварию. Прокуратура установила, что водитель маршрутного автобуса, следовавшего по направлению Темрюк - поселок Приморский, не справился с управлением, после чего столкнулся с деревом в станице Голубицкой, в результате четыре человека погибли. СУСК РФ по региону возбудил уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту ДТП с участием маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, в момент происшествия в салоне находились не менее 17 пассажиров.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края, число пострадавших в ДТП увеличилось до 19 человек, трое из которых подростки, еще двое - в тяжелом состоянии, все они госпитализированы в темрюкскую больницу. Дополнительно санавиация принимает решение о транспортировки тяжело больных в медучреждения Краснодара. Кроме того, по информации прокуратуры Краснодарского края, в данный момент проводится проверка организации, которая выпускала автобус на линию.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

краснодарский край

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ДТП с участием автобуса на Кубани. Видео СК РФ Уголовные дела об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения возбуждены по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе на Кубани, при котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю. 2022-06-04T17:22 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, александр бастрыкин, краснодарский край, темрюкский район, следственный комитет россии (ск рф)