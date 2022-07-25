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В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика - РИА Новости, 25.07.2022
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В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика
В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика - РИА Новости, 25.07.2022
В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика
Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии, получивших травмы везут в больницы, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:33
2022-07-25T10:34
происшествия
уфа
республика башкортостан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
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УФА/МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии, получивших травмы везут в больницы, сообщили в прокуратуре региона.Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ, 5 человек погибли и 10 пострадали.В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал". "В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы", - сообщает надзорное ведомство.В прокуратуре добавили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место ДТП выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов. "В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь. К работе также привлечены психологи министерства. Всего к ликвидации последствий аварии привлечено 25 человек и пять единиц техники."Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В главном управлении МЧС работает оперативный штаб", - резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html
уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф
10:33 25.07.2022 (обновлено: 10:34 25.07.2022)
 
В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика

В Башкирии шесть человек погибли и десять пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА/МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии, получивших травмы везут в больницы, сообщили в прокуратуре региона.
Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ, 5 человек погибли и 10 пострадали.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан / Перейти в фотобанкАвария с пассажирским автобусом в Башкирии
Авария с пассажирским автобусом в Башкирии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан
Перейти в фотобанк
Авария с пассажирским автобусом в Башкирии
В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал". "В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы", - сообщает надзорное ведомство.
В прокуратуре добавили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место ДТП выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов. "В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь. К работе также привлечены психологи министерства. Всего к ликвидации последствий аварии привлечено 25 человек и пять единиц техники.
"Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В главном управлении МЧС работает оперативный штаб", - резюмировали в ведомстве.
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ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФ
 
 
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