10:33 25.07.2022 (обновлено: 10:34 25.07.2022)
В Башкирии шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика
В Башкирии шесть человек погибли и десять пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии
УФА/МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии, получивших травмы везут в больницы, сообщили в прокуратуре региона.
Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что утром в понедельник близ села Кашкалаши Благоварского района микроавтобус Ford Transit, перевозивший из села Языково в Уфу более 20 пассажиров, столкнулся с "Камазом", который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ, 5 человек погибли и 10 пострадали.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан / Перейти в фотобанкАвария с пассажирским автобусом в Башкирии
Авария с пассажирским автобусом в Башкирии
В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла на 1413-м километре автодороги М-5 "Урал". "В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы", - сообщает надзорное ведомство.
В прокуратуре добавили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место ДТП выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов. "В рамках организованной прокуратурой проверки будет дана оценка законности оказания услуг по перевозке граждан, а также соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
"Движение на автодороге не затруднено. Разлива топлива нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В главном управлении МЧС работает оперативный штаб", - резюмировали в ведомстве.
3 июля, 22:26ДТП в России в 2022 году