https://ria.ru/20220703/dtp-1799951925.html

В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек

В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек - РИА Новости, 03.07.2022

В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек

Семь человек погибли, трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T19:32

2022-07-03T19:32

2022-07-03T19:50

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

урал

lada vesta

hyundai genesis

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УФА, 3 июл - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на 190 километре трассы М-5 "Урал" между населёнными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Largus и Hyundai."В результате аварии погибли семь человек, травмированы три, детей среди них нет, анкетные данные устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.Местная полиция сообщает, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем отечественной машиной, а после один из автомобилей задел грузовик."На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.

https://ria.ru/20220626/krym-1798281977.html

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оренбургская область

урал

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, урал, lada vesta, hyundai genesis