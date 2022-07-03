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В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек - РИА Новости, 03.07.2022
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В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек
В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек - РИА Новости, 03.07.2022
В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек
Семь человек погибли, трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T19:32
2022-07-03T19:50
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авто
урал
lada vesta
hyundai genesis
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УФА, 3 июл - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на 190 километре трассы М-5 "Урал" между населёнными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Largus и Hyundai."В результате аварии погибли семь человек, травмированы три, детей среди них нет, анкетные данные устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.Местная полиция сообщает, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем отечественной машиной, а после один из автомобилей задел грузовик."На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.
https://ria.ru/20220626/krym-1798281977.html
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, урал, lada vesta, hyundai genesis
19:32 03.07.2022 (обновлено: 19:50 03.07.2022)
 
В ДТП в Оренбургской области погибли семь человек

МЧС: семь человек погибли, трое пострадали при столкновении двух машин под Оренбургом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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УФА, 3 июл - РИА Новости. Семь человек погибли, трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на 190 километре трассы М-5 "Урал" между населёнными пунктами Ильинка и Урал в Кувандыкском городском округе области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Largus и Hyundai.
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"В результате аварии погибли семь человек, травмированы три, детей среди них нет, анкетные данные устанавливаются. На месте происшествия работают спецслужбы", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.
Местная полиция сообщает, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем отечественной машиной, а после один из автомобилей задел грузовик.
"На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.
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ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АвтоУралLada VestaHyundai Genesis
 
 
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