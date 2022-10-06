https://ria.ru/20221006/dtp-1821873309.html

В ДТП в Омской области погибли четыре человека

В ДТП в Омской области погибли четыре человека - РИА Новости, 06.10.2022

В ДТП в Омской области погибли четыре человека

Госавтоинспекция Омской области проводит проверку после ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, в котором погибли четыре человека, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:45

2022-10-06T08:45

2022-10-06T08:45

происшествия

омск

омская область

тюмень

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ОМСК, 6 окт - РИА Новости. Госавтоинспекция Омской области проводит проверку после ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика, в котором погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ведомства.ДТП произошло в четверг, в 7.30 (4.30 мск), на трассе Тюмень – Омск. Полицейские выяснили, что водитель автомобиля Datsun двигался по дороге в направлении Омска. В районе 549 километра он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовой DAF. Затем в Datsun врезалась следовавшая за ним "Волга"."В результате ДТП водитель Datsun, а также его три пассажира скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются", - пояснили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20221004/dtp-1821381406.html

омск

омская область

тюмень

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, омская область, тюмень