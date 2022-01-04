https://ria.ru/20220104/dtp-1766552595.html
В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП
В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 04.01.2022
В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП
Двое детей и девять взрослых пострадали при столкновении маршрутного автобуса с бетонным ограждением в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:55
2022-01-04T14:55
2022-01-04T15:24
происшествия
дтп
воронеж
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Двое детей и девять взрослых пострадали при столкновении маршрутного автобуса с бетонным ограждением в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, всего в автобусе находились 15 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20220104/dtp-1766552415.html
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РИА Новости
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происшествия, дтп, воронеж
14:55 04.01.2022 (обновлено: 15:24 04.01.2022)
В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП
В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с маршруткой