https://ria.ru/20220104/dtp-1766552595.html

В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП

В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 04.01.2022

В Воронеже одиннадцать человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП

Двое детей и девять взрослых пострадали при столкновении маршрутного автобуса с бетонным ограждением в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:55

2022-01-04T14:55

2022-01-04T15:24

происшествия

дтп

воронеж

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Двое детей и девять взрослых пострадали при столкновении маршрутного автобуса с бетонным ограждением в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, всего в автобусе находились 15 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20220104/dtp-1766552415.html

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происшествия, дтп, воронеж