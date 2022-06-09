https://ria.ru/20220609/sochi-1794399439.html

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи более 10 человек попали в больницу

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи более 10 человек попали в больницу - РИА Новости, 09.06.2022

В ДТП с туристическим автобусом в Сочи более 10 человек попали в больницу

Более 10 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи определены в стационар, людей с тяжёлыми травмами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T20:04

2022-06-09T20:04

2022-06-09T20:04

туризм

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происшествия

сочи

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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Более 10 пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи определены в стационар, людей с тяжёлыми травмами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края.По данным прокуратуры, в Сочи в четверг произошло ДТП по дороге в Красную Поляну, там столкнулись экскурсионной автобус и грузовой автомобиль."Из 19 пострадавших 14 эвакуированы в стационар. Тяжелых пациентов нет. Ведется регистрация всех пострадавших", – сказала собеседница агентства.Она добавила, что в автобусе находились две беременные женщины, они также не пострадали, отказавшись от помощи медиков.

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сочи

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новости - туризм, происшествия, сочи, красная поляна