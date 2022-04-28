https://ria.ru/20220428/dtp-1785860098.html

В Приангарье завели уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

В Приангарье завели уголовное дело после ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.04.2022

В Приангарье завели уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

По факту ДТП в Приангарье с микроавтобусом и легковым автомобилем, в котором пострадали семь детей из детского дома, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:57

2022-04-28T07:57

2022-04-28T10:26

иркутская область

происшествия

нижнеилимский район

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ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. По факту ДТП в Приангарье с микроавтобусом и легковым автомобилем, в котором пострадали семь детей из детского дома, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Вечером в среду вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района произошло ДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 43-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых семь детей пострадали. Автобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он возил детей на тренировку в Железногорск-Илимский. Пострадавшие госпитализированы в Железногорскую районную больницу. Дети и двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший взрослый – в реанимации в тяжелом состоянии.Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220417/dtp-1783984260.html

иркутская область

нижнеилимский район

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иркутская область, происшествия, нижнеилимский район