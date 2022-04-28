07:57 28.04.2022 (обновлено: 10:26 28.04.2022)
В Приангарье завели уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
Уголовное дело заведено в Приангарье после ДТП, где пострадали семь детей
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района в Иркутской области
ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. По факту ДТП в Приангарье с микроавтобусом и легковым автомобилем, в котором пострадали семь детей из детского дома, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Вечером в среду вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района произошло ДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva. В результате аварии погибла 43-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых семь детей пострадали. Автобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он возил детей на тренировку в Железногорск-Илимский. Пострадавшие госпитализированы в Железногорскую районную больницу. Дети и двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один пострадавший взрослый – в реанимации в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних.
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