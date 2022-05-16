Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/dtp-1788903876.html
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей - РИА Новости, 16.05.2022
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей
Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате столкновения Mercedes с микроавтобусом Ford Transit в Прохладненском районе... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:55
2022-05-16T21:09
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
прохладненский район
ford motor
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
НАЛЬЧИК/МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате столкновения Mercedes с микроавтобусом Ford Transit в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее МВД по КБР сообщило, что вечером в понедельник в поселке Учебном в Прохладненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Mercedes и Ford Transit. В результате ДТП погибших нет, в больницы, по данным министерств, были доставлены девять человек, включая шестерых детей."Из десяти эвакуированных с места аварии человек восемь – дети. Все они направлены в республиканскую больницу, сейчас проходят клинические мероприятия", - сказал собеседник агентства.Такие же данные РИА Новости привели в экстренных службах.
https://ria.ru/20220516/dtp-1788871109.html
прохладненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), прохладненский район, ford motor, mercedes
20:55 16.05.2022 (обновлено: 21:09 16.05.2022)
 
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей

В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей и двое взрослых

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК/МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате столкновения Mercedes с микроавтобусом Ford Transit в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее МВД по КБР сообщило, что вечером в понедельник в поселке Учебном в Прохладненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Mercedes и Ford Transit. В результате ДТП погибших нет, в больницы, по данным министерств, были доставлены девять человек, включая шестерых детей.
"Из десяти эвакуированных с места аварии человек восемь – дети. Все они направлены в республиканскую больницу, сейчас проходят клинические мероприятия", - сказал собеседник агентства.
Такие же данные РИА Новости привели в экстренных службах.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
Вчера, 18:08
В ДТП в Нижегородской области пострадали шесть человек
 
ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Прохладненский районFord MotorMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала