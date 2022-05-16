https://ria.ru/20220516/dtp-1788903876.html
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей - РИА Новости, 16.05.2022
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей
Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате столкновения Mercedes с микроавтобусом Ford Transit в Прохладненском районе... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T20:55
2022-05-16T20:55
2022-05-16T21:09
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
прохладненский район
ford motor
mercedes
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НАЛЬЧИК/МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в результате столкновения Mercedes с микроавтобусом Ford Transit в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее МВД по КБР сообщило, что вечером в понедельник в поселке Учебном в Прохладненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок Mercedes и Ford Transit. В результате ДТП погибших нет, в больницы, по данным министерств, были доставлены девять человек, включая шестерых детей."Из десяти эвакуированных с места аварии человек восемь – дети. Все они направлены в республиканскую больницу, сейчас проходят клинические мероприятия", - сказал собеседник агентства.Такие же данные РИА Новости привели в экстренных службах.
https://ria.ru/20220516/dtp-1788871109.html
прохладненский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), прохладненский район, ford motor, mercedes
20:55 16.05.2022 (обновлено: 21:09 16.05.2022)
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей
В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии пострадали восемь детей и двое взрослых