https://ria.ru/20220626/dtp-1798221995.html
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.06.2022
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии увеличилось до 13, началась доследственная проверка, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:24
2022-06-26T14:24
2022-06-26T14:24
происшествия
забайкальский край
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии увеличилось до 13, началась доследственная проверка, сообщает СУСК региона.Ранее Минздрав информировал о 12 пострадавших, в том числе четырех детях, пятеро были госпитализированы, угрозы их жизни нет.По предварительным данным СК, утром в воскресенье на автодороге Р-258 "Байкал" близ села Хонхолой водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, ехавшим из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ."В результате два водителя, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей 14 лет, двое 2 лет и один 8 лет. Водители и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения... По данному факту ...проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В СК рассказали, что у одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении.
https://ria.ru/20220626/dtp-1798186822.html
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забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
В Бурятии число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 13 человек
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии увеличилось до 13, началась доследственная проверка, сообщает СУСК региона.
Ранее Минздрав информировал о 12 пострадавших, в том числе четырех детях, пятеро были госпитализированы, угрозы их жизни нет.
По предварительным данным СК
, утром в воскресенье на автодороге Р-258 "Байкал" близ села Хонхолой водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, ехавшим из села Красный Чикой Забайкальского края
в Улан-Удэ
.
"В результате два водителя, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей 14 лет, двое 2 лет и один 8 лет. Водители и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения... По данному факту ...проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В СК рассказали, что у одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении.