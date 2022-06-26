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В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.06.2022
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В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.06.2022
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии увеличилось до 13, началась доследственная проверка, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:24
2022-06-26T14:24
происшествия
забайкальский край
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии увеличилось до 13, началась доследственная проверка, сообщает СУСК региона.Ранее Минздрав информировал о 12 пострадавших, в том числе четырех детях, пятеро были госпитализированы, угрозы их жизни нет.По предварительным данным СК, утром в воскресенье на автодороге Р-258 "Байкал" близ села Хонхолой водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, ехавшим из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ."В результате два водителя, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей 14 лет, двое 2 лет и один 8 лет. Водители и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения... По данному факту ...проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В СК рассказали, что у одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении.
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забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
14:24 26.06.2022
 
В Бурятии выросло число пострадавших в ДТП с автобусом

В Бурятии число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 13 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Бурятии увеличилось до 13, началась доследственная проверка, сообщает СУСК региона.
Ранее Минздрав информировал о 12 пострадавших, в том числе четырех детях, пятеро были госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 10:34
В Бурятии в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
По предварительным данным СК, утром в воскресенье на автодороге Р-258 "Байкал" близ села Хонхолой водитель грузового автомобиля Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Fiat Ducato, ехавшим из села Красный Чикой Забайкальского края в Улан-Удэ.
"В результате два водителя, 11 пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести, ушибы, переломы, рваные раны. Среди пассажиров микроавтобуса находилось четверо детей 14 лет, двое 2 лет и один 8 лет. Водители и пассажиры автобуса доставлены в медицинские учреждения... По данному факту ...проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В СК рассказали, что у одного двухлетнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы и левой кисти, у детей 14 лет и 8 лет - ушибы мягких тканей лица, другой двухлетний ребенок находится на амбулаторном лечении.
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ПроисшествияЗабайкальский крайУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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