https://ria.ru/20220504/dtp-1786717506.html
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 04.05.2022
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:01
2022-05-04T09:01
2022-05-04T09:01
происшествия
красносулинский район
гибдд мвд рф
дтп
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Как сообщало управление областного ГИБДД, в ночь на среду в Красносулинском районе области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Пострадали, по разным данным, еще от двух до четырех человек."Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
красносулинский район
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красносулинский район, гибдд мвд рф, дтп, ростовская область
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили после ДТП в Ростовской области, где погибли шесть человек