https://ria.ru/20220504/dtp-1786717506.html

После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело

После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 04.05.2022

После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:01

2022-05-04T09:01

2022-05-04T09:01

происшествия

красносулинский район

гибдд мвд рф

дтп

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Как сообщало управление областного ГИБДД, в ночь на среду в Красносулинском районе области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Пострадали, по разным данным, еще от двух до четырех человек."Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

красносулинский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красносулинский район, гибдд мвд рф, дтп, ростовская область