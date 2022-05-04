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После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 04.05.2022
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После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 04.05.2022
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:01
2022-05-04T09:01
происшествия
красносулинский район
гибдд мвд рф
дтп
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Как сообщало управление областного ГИБДД, в ночь на среду в Красносулинском районе области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Пострадали, по разным данным, еще от двух до четырех человек."Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
красносулинский район
ростовская область
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происшествия, красносулинский район, гибдд мвд рф, дтп, ростовская область
09:01 04.05.2022
 
После ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП в Ростовской области, где погибли шесть человек

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли шесть человек, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.
Как сообщало управление областного ГИБДД, в ночь на среду в Красносулинском районе области столкнулись ВАЗ-2112, выехавший на полосу встречного движения, и Mercedes-Benz Viano. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли. Пострадали, по разным данным, еще от двух до четырех человек.
"Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Также взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ", - сказал представитель ведомства.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияКрасносулинский районГИБДД МВД РФДТПРостовская область
 
 
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