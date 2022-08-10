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Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 10.08.2022
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Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области
Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 10.08.2022
Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области
Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ростовской области, пять человек погибли, в том числе один ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T23:20
2022-08-10T23:20
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ростовской области, пять человек погибли, в том числе один ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.По информации ведомства, на трассе Волгодонск-Зимовники в Ростовской области около 21.05 произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей."Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек (погибли на месте пять человек, в том числе один ребенок)", - сообщили в МЧС.После ДТП на трассе организовано реверсивное движение.Как сообщили в ГУМВД по Ростовской области, среди пяти погибших - двое детей. По данным полиции, водителю грузовика оказана помощь на месте, его жена и пятилетний ребенок с травмами доставлены в больницу.
https://ria.ru/20220806/dtp-1807731259.html
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:20 10.08.2022
 
Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области

Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ростовской области, пять человек погибли, в том числе один ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
По информации ведомства, на трассе Волгодонск-Зимовники в Ростовской области около 21.05 произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 15:03
В Приамурье мать с сыном погибли в ДТП с грузовиком
"Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек (погибли на месте пять человек, в том числе один ребенок)", - сообщили в МЧС.
После ДТП на трассе организовано реверсивное движение.
Как сообщили в ГУМВД по Ростовской области, среди пяти погибших - двое детей. По данным полиции, водителю грузовика оказана помощь на месте, его жена и пятилетний ребенок с травмами доставлены в больницу.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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