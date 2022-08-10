https://ria.ru/20220810/dtp-1808751108.html

Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области

Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области - РИА Новости, 10.08.2022

Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Ростовской области

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ростовской области, пять человек погибли, в том числе один ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T23:20

2022-08-10T23:20

2022-08-10T23:20

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 10 авг - РИА Новости. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Ростовской области, пять человек погибли, в том числе один ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.По информации ведомства, на трассе Волгодонск-Зимовники в Ростовской области около 21.05 произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей."Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу, допустил столкновение с легковым автомобилем, в результате чего легковой автомобиль загорелся, в автомобиле находились пять человек (погибли на месте пять человек, в том числе один ребенок)", - сообщили в МЧС.После ДТП на трассе организовано реверсивное движение.Как сообщили в ГУМВД по Ростовской области, среди пяти погибших - двое детей. По данным полиции, водителю грузовика оказана помощь на месте, его жена и пятилетний ребенок с травмами доставлены в больницу.

https://ria.ru/20220806/dtp-1807731259.html

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)