https://ria.ru/20220510/dtp-1787724078.html

В Башкирии пять человек погибли в ДТП

В Башкирии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 10.05.2022

В Башкирии пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T09:17

2022-05-10T09:17

2022-05-10T09:31

происшествия

республика башкортостан

дтп

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УФА, 10 мая – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла на 133-м километре автодороги Уфа - Янаул."Столкнулись два автомобиля, погибли пять человек", - сообщили агентству в ГИБДД по Башкирии.В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster. "На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

республика башкортостан

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан, дтп