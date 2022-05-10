https://ria.ru/20220510/dtp-1787724078.html
В Башкирии пять человек погибли в ДТП
В Башкирии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 10.05.2022
В Башкирии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T09:17
2022-05-10T09:17
2022-05-10T09:31
происшествия
республика башкортостан
дтп
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УФА, 10 мая – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла на 133-м километре автодороги Уфа - Янаул."Столкнулись два автомобиля, погибли пять человек", - сообщили агентству в ГИБДД по Башкирии.В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster. "На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, дтп
09:17 10.05.2022 (обновлено: 09:31 10.05.2022)
В Башкирии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками на автодороге Уфа — Янаул в Башкирии
УФА, 10 мая – РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили РИА Новости в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла на 133-м километре автодороги Уфа
- Янаул
.
"Столкнулись два автомобиля, погибли пять человек", - сообщили агентству в ГИБДД по Башкирии.
В пресс-службе ведомства журналистам уточнили, что столкнулись Renault Sandero и Skoda Rооmster. "На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД по РБ, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления МВД республики и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.