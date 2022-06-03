https://ria.ru/20220603/dtp-1792777662.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека - РИА Новости, 03.06.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека
Количество пострадавших из-за ДТП с автобусом в подмосковных Химках возросло до 21 человек, 11 из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:18
2022-06-03T07:18
2022-06-03T07:18
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество пострадавших из-за ДТП с автобусом в подмосковных Химках возросло до 21 человек, 11 из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в четверг в 19 часов в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По предварительным данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. Сообщалось о 16 пострадавших."Пострадал 21 человек (пассажиры автобуса), из них 11 человек госпитализированы в лечебные учреждения Московской области, 10 пострадавшим медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что к реагированию привлекались 33 человека и 11 единиц техники.
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химки
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье), ленинградское шоссе
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 21 человека