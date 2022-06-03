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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека - РИА Новости, 03.06.2022
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека - РИА Новости, 03.06.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека
Количество пострадавших из-за ДТП с автобусом в подмосковных Химках возросло до 21 человек, 11 из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:18
2022-06-03T07:18
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество пострадавших из-за ДТП с автобусом в подмосковных Химках возросло до 21 человек, 11 из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в четверг в 19 часов в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По предварительным данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. Сообщалось о 16 пострадавших."Пострадал 21 человек (пассажиры автобуса), из них 11 человек госпитализированы в лечебные учреждения Московской области, 10 пострадавшим медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что к реагированию привлекались 33 человека и 11 единиц техники.
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химки
московская область (подмосковье)
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), ленинградское шоссе
07:18 03.06.2022
 
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Химках возросло до 21 человека

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в подмосковных Химках увеличилось до 21 человека

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием автобуса на Ленинградском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество пострадавших из-за ДТП с автобусом в подмосковных Химках возросло до 21 человек, 11 из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в четверг в 19 часов в Химках, на Ленинградском шоссе, в районе дома 16, произошло ДТП с участием автобуса 851 маршрута. По предварительным данным ГСУСК России по Московской области, водитель резко почувствовал себя плохо и потерял создание, из-за чего врезался в автобусную остановку. Сообщалось о 16 пострадавших.
"Пострадал 21 человек (пассажиры автобуса), из них 11 человек госпитализированы в лечебные учреждения Московской области, 10 пострадавшим медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к реагированию привлекались 33 человека и 11 единиц техники.
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ПроисшествияХимкиМосковская область (Подмосковье)Ленинградское шоссе
 
 
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